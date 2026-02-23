Μπεσσυ Μάλφα, Δημήτρης Μπάσης, Αποστολία Ζώη: Είστε σίγουροι ότι ξέρετε τα πραγματικά τους ονόματα;

Η φράση «με αυτό το όνομα δεν θα κάνεις καριέρα» ήταν μάλλον συνηθισμένη σε παλαιότερες δεκαετίες με πολλούς σταρ να έχουν αλλάξει το ονοματεπώνυμό τους κάνοντάς το πιο «καλλιτεχνικό».

Το πραγματικό όνομα της Τζένης Καρέζη ήταν Ευγενία Καρπούζη, της Ζωής Λάσκαρη ήταν Ζωή Κουρούκλη, της Τζένης Βάνου ήταν Ευγενία Βραχνού και αυτός είναι ένας μακρύς κατάλογος.

Αν και πλέον αυτό είναι πιο σπάνιο, με το μυστήριο γύρω από τα βαφτιστικά ονόματα κάποιων να επικεντρώνεται κυρίως στους τράπερ, ωστόσο συμβαίνει και μάλιστα πρόσωπα που δεν πάει ο νους σας έχουν αποκαλύψει σε συνεντεύξεις τους πως ο κόσμος δεν τους γνωρίζει με το πραγματικό τους όνομα. Ανάμεσά τους είναι η Μπέσσυ Μάλφα, ο Δημήτρης Μπάσης, η Αποστολία Ζώη, η Γιώτα Νέγκα και ο Κώστας Μακεδόνας.

Μπέσσυ Μάλφα

Το πραγματικό όνομα της Μπέσσυς Μάλφα είναι Παναγιώτα Βασιλοπούλου αλλά το άλλαξε για να μπορέσει να δουλεύει παράλληλα με τη φοίτησή της στη σχολή του Καρόλου Κουν.

«Το επίθετό μου το άλλαξα για να δουλέψω, ενώ ήμουν στη σχολή του Καρόλου Κουν, κάτι που απαγορευόταν τότε. Έκανα βιντεογραφίες με τον Γιώργο Δάμπαση μόλις πρωτοάνοιξε το MEGA, η φωνή που λέει “στο Mega Channel” ήμουν εγώ, αν υπάρχει κάπου αυτό. Η φωνή στο σήμα είναι δική μου».

Αναφερόμενη στο μικρό της όνομα, είπε: «Το “Μπέσσυ” ήταν το όνομά μου, ο παπάς τότε δεν ήθελε να δώσει ένα καθολικό όνομα, μου έδωσαν το όνομα της Παναγίας που ήταν και της γιαγιάς μου. Το “Βασιλοπούλου” το άλλαξα και έβαλα το όνομα της μητέρας μου που ήταν ήδη αναγνωρισμένη ζωγράφος για να μην έχω πρόβλημα με το θέατρο Τέχνης όταν θα δούλευα», είχε αναφέρει στο «Στούντιο 4».

Δημήτρης Μπάσης

Το πραγματικό όνομα του Δημήτρη Μπάση είναι Μπίμπασης. Στην αρχή της καριέρας του τη δεκαετία του '90 πήρε την απόφαση να το κάνει πιο εύηχο.

«Το επίθετο μου το άλλαξα όταν πρωτοξεκίνησα στο Κιλκίς το 1991. Ο Κώστας Φαλκώνης μού είπε ότι "πρέπει να το κάνεις πιο εύηχο, αφαίρεσε τα τρία πρώτα γράμματα". Η ταυτότητα μου ακόμα γράφει Μπίμπασης. Οι περισσότεροι βέβαια με ξέρουν ως Μπάση πια οπότε το Μπίμπασης. Να πω και κάτι, τώρα, εγώ γενικά δεν το χρησιμοποιώ», είχε αναφέρει στην ίδια εκπομπή.

Αποστολία Ζώη

Το πραγματικό όνομα της Αποστολίας Ζώη είναι Αποστολία Καλαμπούκα και για την αλλαγή φταίει η Εύη Δρούτσα.

Αυτό είναι το καλλιτεχνικό μου, μού το έβγαλε η Εύη Δρούτσα. Ήταν πολύ μεγάλο μου έλεγε το επώνυμο μου και καθόλου εύηχο. Ήταν Αποστολία Καλαμπούκα. Οπότε πού να πας καημένε Καραμήτρο και το διαλέξαμε», είχε δηλώσει στην εκπομπή «Πάμε Δανάη».

Γιώτα Νέγκα

Μιλώντας στην εκπομπή “The 2night Show” και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου πριν από μερικά χρόνια, η Γιώτα Νέγκα είχε αποκαλύψει ότι το όνομά της είναι Παναγιώτα Τσεγρένη.

«Το Νέγκα δεν είναι το πραγματικό μου επίθετο. Το όνομα Νέγκα είναι καλλιτεχνικό μου τώρα, αλλά είναι το όνομα του πρώην συζύγου μου. Μου έχουν κάνει τρελές πλάκες με το Νέγκα και Mega, “όλοι Νέγκα”, “Νεγκαlicious” και διάφορα τέτοια. Το πραγματικό μου ονοματεπώνυμο είναι Παναγιώτα Τσεγρένη, απλά το Νέγκα το βρήκα πιο εύηχο», πρόσθεσε η Γιώτα Νέγκα.

Κώστας Μακεδόνας

Το πραγματικό όνομα του Κώστα Μακεδόνα είναι Κώστας Πάκας και τον «βάφτισε» έτσι η Λίνα Νικολακοπούλου.

«Μου φαινόταν περίεργο να αλλάξω όνομα και σκεφτόμουν κυρίως τους γονείς μου. Το Μακεδόνας πρέκυψε ξαφνικά. Το σκέφτηκε η Λίνα Νικολακοπούλου, αφού είχαμε περάσει διάφορα στάδια, μέσα από δικό μου φρικάρισμα φοβερό να μην θέλω να αλλάξω το όνομα μου και να έχω πεισμώσει, μέχρι και να περάσουμε και βράδια με γέλια τρομαχτικά να ψάχνουμε τηλεφωνικούς καταλόγους. Εκεί βρίσκεις τα πάντα.

Ένα πρωί σκέφτηκε η Λίνα ότι υπάρχει κάποιος Δημήτρης Μακεδόνας ο οποίος έχει ηχητικά μηχανήματα και λέει "αφού κι αυτός είναι από Θεσσαλονίκη γιατί δεν τον βγάζουμε Κώστα Μακεδόνα;" και όταν με πήραν και μου το είπαν ενθουσιάστηκα γιατί είναι ουσιαστικά κάτι που δείχνει τόπο καταγωγής, δεν είναι ένα ψεύτικο όνομα», είχε πει ο τραγουδιστής παλαιότερα.