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Άπιαστος: «Διέλυσε» τον ανταγωνισμό και στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης ο Γκαϊδατζής

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε άνετα το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Βαρέζε, στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών.

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Πέτρος Γκαϊδατζής
Πέτρος Γκαϊδατζής | Glomex / ert
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Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας του Βαρέζε κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος επικράτησε στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών.

 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού επέβαλε από τα πρώτα μέτρα τον ρυθμό του, πήρε γρήγορα το προβάδισμα και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της διαδρομής, φτάνοντας στην πρώτη θέση με χρόνο 6:50.92 και κατακτώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του τον ευρωπαϊκό τίτλο στο αγώνισμα.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Γερμανός Φάμπιο Κρες με χρόνο 6:54.63, ενώ την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Ουκρανός Ιγκόρ Κχμάρα, ο οποίος τερμάτισε σε 6:56.80.

Τελική κατάταξη

  1. Πέτρος Γκαϊδατζής (Ελλάδα) 6:50.92
  2. Γερμανία 6:54.63
  3. Ουκρανία 6:56.80

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