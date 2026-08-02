Άπιαστος: «Διέλυσε» τον ανταγωνισμό και στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης ο Γκαϊδατζής

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας του Βαρέζε κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος επικράτησε στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού επέβαλε από τα πρώτα μέτρα τον ρυθμό του, πήρε γρήγορα το προβάδισμα και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της διαδρομής, φτάνοντας στην πρώτη θέση με χρόνο 6:50.92 και κατακτώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του τον ευρωπαϊκό τίτλο στο αγώνισμα.
Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Γερμανός Φάμπιο Κρες με χρόνο 6:54.63, ενώ την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Ουκρανός Ιγκόρ Κχμάρα, ο οποίος τερμάτισε σε 6:56.80.
Τελική κατάταξη
- Πέτρος Γκαϊδατζής (Ελλάδα) 6:50.92
- Γερμανία 6:54.63
- Ουκρανία 6:56.80
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