Βίντεο σοκ: Η στιγμή της σύγκρουσης των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα

Σοκ προκαλούν τα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα οποία αποτυπώνουν την ακριβή στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων εν ώρα καθήκοντος.

Το δραματικό ατύχημα σημειώθηκε ενώ τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν πάνω από την περιοχή της Ψάθας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αμφότερα τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί νωρίτερα από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Αυτή τη στιγμή έχει σημάνει γενικός συναγερμός στις αρμόδιες Αρχές και στο σημείο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια αγωνιώδης επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των μελών των πληρωμάτων.

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Τα σωστικά συνεργεία έχουν αποκτήσει οπτική επαφή με τους επιβαίνοντες, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες ασφαλείς πληροφορίες, δύο άτομα είναι επιβεβαιωμένα σώα.

Οι αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με το πλήρωμα του πρώτου ελικοπτέρου, γεγονός που έχει δώσει μια πιο καθαρή εικόνα για τις συνθήκες στο σημείο της συντριβής. Όπως έγινε γνωστό, ο κυβερνήτης του πρώτου ελικοπτέρου έχει διασωθεί και είναι καλά στην υγεία του.

Μάλιστα, με ψυχραιμία κατάφερε πρώτος να επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων, μεταδίδοντας το ακριβές στίγμα της θέσης τους, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τον γρήγορο εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που έρχονται στο φως, οι πιλότοι των εμπλεκόμενων πυροσβεστικών ελικοπτέρων είναι ρουμανικής εθνικότητας.

Βάσει των επιχειρησιακών πρωτοκόλλων που ακολουθούνται στα μισθωμένα εναέρια μέσα, ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες για τη στελέχωση του πληρώματος, ο κυβερνήτης του εκάστοτε ελικοπτέρου είναι ξένος υπήκοος, ενώ αντιθέτως, τις θέσεις τόσο του συνδέσμου όσο και του συντονιστή της πτήσης αναλαμβάνουν υποχρεωτικά Έλληνες.

Αντιθέτως, κρίσιμη είναι η κατάσταση για τον δεύτερο επιβαίνοντα (σύνδεσμο) του ίδιου ελικοπτέρου, ο οποίος αναφέρεται ότι είναι βαρύτατα τραυματισμένος.

Για τα μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου δεν υπάρχει ακόμη απόλυτα σαφής εικόνα σχετικά με το αν και πόσο έχουν τραυματιστεί, καθώς οι διασώστες επιχειρούν την τελική προσέγγιση στον τόπο του ατυχήματος.