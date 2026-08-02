Οργιάζουν οι φήμες για μυστικό γάμο για Ρονάλντο και Τζορτζίνα - Φρενίτιδα από μία φωτογραφία

Οργιάζουν οι φήμες πως ο Πορτογάλος διεθνής Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύεται ή ακόμα και παντρεύτηκε με την αγαπημένη του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι ντετέκτιβ των social media δηλώνουν σίγουροι, βασιζόμενοι σε μία κοινή τους φωτογραφία, όπου φορούν διαμαντένια δαχτυλίδια.

Το δαχτυλίδι αρραβώνων της 32χρονης δεν θα μπορούσε να κρυφτεί - λόγω και του μεγέθους του - αλλά στις τελευταίες φωτογραφίες τους, κάποιοι παρατήρησαν πως και ο Ρονάλντο φοράει έναν ανάλογο κόσμημα.

Επιβιβάστηκαν στο γιοτ τους στη Μαγιόρκα για να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά όλοι τούς κοίταζαν στα δάχτυλα.

Τα τοπικά Μέσα ανέφερε πως ο Ρονάλντο και η σύντροφός του, θα παντρεύονταν χθες, Σάββατο (01/08), στην περιοχή.

Παρουσιαστής μετέφερε πως η τελετή θα λάβει χώρα σε μία έπαυλη στην Πορτογαλία, αλλά φαίνεται πως ο χώρος ήταν ανοιχτός για το κοινό αυτές τις μέρες - κάτι που δεν συνάδει με τις πληροφορίες για γάμο.

Ο Ρονάλντο είχε ανακοινώσει πως σκοπεύουν να ενώσουν τις ζωές τους μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, από το οποίο η Πορτογαλία αποκλείστηκε από την Ισπανία.

«Πρέπει να φτάσω στον γάμο μου ως παγκόσμιος πρωταθλητής» είχε πει ο αθλητής, σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν.

«Θα την παντρευτώ γιατί πιστεύω ότι είναι ο κατάλληλος καιρός. Όχι γιατί είναι η μητέρα των παιδιών μου, αλλά γιατί είναι ο άνθρωπος που αγαπάω περισσότερο απ΄όλους» είχε εξομολογηθεί.

Σημειώνεται πως το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ ο ποδοσφαιριστής έχει άλλα τρία.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2016, όταν η Τζορτζίνα εργαζόταν ως μοντέλο και πωλήτρια σε πολυτελές κατάστημα ρούχων για την ελίτ της Μαδρίτης.

Η πρόταση γάμου έγινε πριν από έναν χρόνο, όταν ο Ρονάλντο έδωσε στην αγαπημένη του ένα πελώριο μονόπετρο.

«Δεν την ενδιέφερε το δαχτυλίδι. Με ρώτησε μόνο εάν έλεγα αλήθεια. Μου είπε: "Λες αλήθεια" και της απάντησα: "Ναι, είμαι ειλικρινής, σε θέλω, θέλω να σε παντρευτώ"» είχε περιγράψει ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου.