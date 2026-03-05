Μενού

Απίθανη γκάφα από τον τερματοφύλακα της Μπεσίκτας και γκολ για τον Παπανικολάου

Ο Γιάννης Παπανικολάου εκμεταλλεύτηκε το απίθανο λάθος του τερματοφύλακα της Μπεσίκτας, σκόραρε αλλά δεν απέφυγε την ήττα στο Κύπελλο Τουρκίας.

Μπεσίκτας - Ρίζεσπορ
Στιγμιότυπο από το ματς Μπεσίκτας - Ρίζεσπορ | YouTube/Ziraat Türkiye Kupası
Η Ρίζεσπορ ηττήθηκε με 4-1 από την Μπεσίκτας στο κύπελλο Τουρκίας και είδε την πρόκριση από τους ομίλους να δυσκολεύει. Ο Γιάννης Παπανικολάου αγωνίστηκε βασικός και έπαιξε σε όλο το ματς, πετυχαίνοντας και το μοναδικό γκολ του ματς για την ομάδα του.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος χαφ απλώς μείωσε σε 4-1 αλλά το τέρμα του έγινε viral λόγω της απίθανης γκάφας του τερματοφύλακα της Μπεσίκτας. 

