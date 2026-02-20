Μενού

Αποκαλύψεις Κατσουράνη: «Είχα συμφωνήσει με Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός μόνο που δεν μου είπε να πληρώσω για να πάω»

Ο Κώστας Κατσουράνης μίλησε για το πως χάλασε η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, γιατί δεν πήγε στον Παναθηναϊκό.

Κώστας Κατσουράνης
Ο παλαίμαχος άσσος, Κώστας Κατσουράνης | INTIME/ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αν γυρίσουμε το χρόνο 24 χρόνια πίσω και πάμε στο καλοκαίρι του 2002, ο Κώστας Κατσουράνης τότε ήταν ένα από τα πιο hot ονόματα της ελληνικής αγοράς. Ένας ταλαντούχος μέσος που ήδη είχε ξεπεράσει τις 100 συμμετοχές με την Παναχαϊκή και έψαχνε για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Έχοντας μείνει ελεύθερος από την ομάδα της Πάτρας, καθώς δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, κοιτούσαν την περίπτωσή του.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ