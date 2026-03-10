Αποκάλυψη Gazzetta: Ο Σπανούλης λέει «au revoir» στη Μονακό

Την απόφαση να αποχωρήσει από τη Μονακό φαίνεται πως έχει πάρει σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta ο Βασίλης Σπανούλης, καθώς τίποτε δεν άλλαξε το τελευταίο διάστημα στην ομάδα που οδεύει στο χείλος του γκρεμού.
Η κατάσταση στο πριγκιπάτο είναι «αρρωστημένη» τον τελευταίο καιρό και το σημαντικότερο είναι πως δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση από τη διοίκηση στα ζητήματα που έχει θέσει ο Βασίλης Σπανούλης.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Αεροπορικά εισιτήρια στο έλεος του πολέμου: Πού έρχονται αυξήσεις - Οι πτήσεις που έχουν ήδη ακριβύνει
- Δολοφονία Λυγγερίδη: «Ήταν 200 άτομα, απειλούσαν να μας σκοτώσουν» - Συνεχίζονται οι καταθέσεις
- Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση: «Το καθήκον μας καλεί - Κανένας λόγος να πολεμήσω»
- Ανδρέας Μικρούτσικος: Παντρεύεται την Ελένη Μαστραγγελή τον Μάιο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.