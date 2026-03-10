Μενού

Αποκάλυψη Gazzetta: Ο Σπανούλης λέει «au revoir» στη Μονακό

Από τη στιγμή που δεν έχει δοθεί λύση στα σοβαρά ζητήματα που ταλανίζουν τη Μονακό από τη διοίκηση του συλλόγου ο Σπανούλης είναι πλέον θέμα χρόνου να ανακοινώσει την αποχώρηση του.

Reader symbol
Newsroom
Βασίλης Σπανούλης
Ο κόουτς της Μονακό Βασίλης Σπανούλης | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Την απόφαση να αποχωρήσει από τη Μονακό φαίνεται πως έχει πάρει σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta ο Βασίλης Σπανούλης, καθώς τίποτε δεν άλλαξε το τελευταίο διάστημα στην ομάδα που οδεύει στο χείλος του γκρεμού.

Η κατάσταση στο πριγκιπάτο είναι «αρρωστημένη» τον τελευταίο καιρό και το σημαντικότερο είναι πως δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση από τη διοίκηση στα ζητήματα που έχει θέσει ο Βασίλης Σπανούλης. 

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ