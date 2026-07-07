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Αργεντινή - Αίγυπτος 3-2: Με μυθική ανατροπή στους «8» η παρέα του Μέσι σε ματς - θρίλερ

Η Αργεντινή, με μία μυθική ανατροπή, νίκησε την Αίγυπτο με σκορ 3-2 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

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Μέσι - Αργεντινή
Ο Μέσι στο ματς Αργεντινή - Αίγυπτος | ΑΠΕ-ΜΠΕ/RONALD WITTEK
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Η Αργεντινή πέρασε στους «8» του Μουντιάλ αφού απέκλεισε την Αίγυπτο με 3-2 κάνοντας μία μυθική ανατροπή, αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2.

Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία - Ελβετία.

Οι «Φαραώ» άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του Γιασέρ στο 15'. Ο Ζίκο στο 67ο λεπτό σημείωσε το 0-2.

Ο Ρομέρο με κοντινή κεφαλιά μείωσε στην Αργεντινή στο 79'.

Ο Μέσι ισοφάρισε στο 83ο λεπτό για να ολοκληρωθεί η ανατροπή στο 92' με τον Έντσο Φερνάντες.

Δείτε το «χρυσό» γκολ της Αργεντινής:

Ο Λιονέλ Μέσι έχασε δεύτερο πέναλτι στην διοργάνωση, στο 21ο λεπτό ενώ είχε και δοκάρι από απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026

23:00 Ελβετία - Κολομβία , ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

 

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1

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