Αργεντινή - Αίγυπτος 3-2: Με μυθική ανατροπή στους «8» η παρέα του Μέσι σε ματς - θρίλερ

Η Αργεντινή πέρασε στους «8» του Μουντιάλ αφού απέκλεισε την Αίγυπτο με 3-2 κάνοντας μία μυθική ανατροπή, αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2.
Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία - Ελβετία.
Οι «Φαραώ» άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του Γιασέρ στο 15'. Ο Ζίκο στο 67ο λεπτό σημείωσε το 0-2.
Ο Ρομέρο με κοντινή κεφαλιά μείωσε στην Αργεντινή στο 79'.
Ο Μέσι ισοφάρισε στο 83ο λεπτό για να ολοκληρωθεί η ανατροπή στο 92' με τον Έντσο Φερνάντες.
Δείτε το «χρυσό» γκολ της Αργεντινής:
Ο Λιονέλ Μέσι έχασε δεύτερο πέναλτι στην διοργάνωση, στο 21ο λεπτό ενώ είχε και δοκάρι από απευθείας εκτέλεση φάουλ.
Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026
23:00 Ελβετία - Κολομβία , ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 9 Ιουλίου
23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 10 Ιουλίου
22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 12 Ιουλίου
00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1
Τρίτη 14 Ιουλίου
22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 15 Ιουλίου
22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1
Κυριακή 19 Ιουλίου
00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1
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