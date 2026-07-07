Στη γαλλική πρωτεύουσα βρίσκονται η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) και η μικρότερη αδελφή της, Λίντα, με τον φωτογραφικό φακό να τις απαθανατίζει κατά την έξοδό τους από το ξενοδοχείο, καθ' οδόν για την πρώτη σειρά μιας επίδειξης υψηλής ραπτικής για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

Η ποπ ντίβα με καταγωγή από το Μπρονξ πραγματοποίησε μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση. Για την περίσταση επέλεξε μια μαύρη, εφαρμοστή μπλούζα με βαθύ ντεκολτέ, την οποία συνδύασε με ασορτί βελούδινη μάξι φούστα, μια εντυπωσιακή ζώνη και ψηλοτάκουνες γόβες στιλέτο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με ένα κομψό μαύρο clutch και ένα διαμαντένιο βραχιόλι αξίας 50.000 δολαρίων από τη συλλογή The Back Vault x David Webb.

jennifer lopez has never had a bad phase pic.twitter.com/zmymPfHXLZ — ໊ (@famousjpg) July 7, 2026

Νωρίτερα η Λόπεζ είχε επισκεφθεί το ατελιέ της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι λίγο πριν το πολυαναμενόμενο show της Ελληνίδας σχεδιάστριας, στις 9 Ιουλίου.

Σε story που μοιράστηκε η σχεδιάστρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Λόπεζ ποζάρει χαμογελαστή δίπλα της ενώ πάνω στην εικόνα αναγράφεται: «Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Υπάρχει μια ομορφιά που απλώς δεν μπορεί να αποτυπωθεί».

jennifer lopez today in paris pic.twitter.com/cnKlo0BjuH — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) July 6, 2026

Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, η Λόπεζ έκλεψε τις εντυπώσεις επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό λευκό τζάκετ με φτερά, τσάντα Chanel και γυαλιά ηλίου Tom Ford.