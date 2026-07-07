«Τα έβαλε» με τον Όμηρο η Λουπίτα Νιόνγκο: Η δήλωση για τις γυναίκες που άναψε «φωτιές» στο διαδίκτυο

Μια αναπάντεχη τοποθέτηση της Λουπίτα Νιόνγκο στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί στη νέα και πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Κρίστοφερ Νόλαν, προχώρησε σε μια δήλωση που πολλοί χαρακτήρισαν από αδικαιολόγητα επιθετική έως αλαζονική.

Στο πλαίσιο της διεθνούς προώθησης της ταινίας, η Νιόνγκο –η οποία αναλαμβάνει τον απαιτητικό διπλό ρόλο της Ωραίας Ελένης και της Κλυταιμνήστρας– παραχώρησε συνέντευξη στο κανάλι Jake’s Takes στο YouTube.

Όταν της ζητήθηκε να σκεφτεί τι θα ρωτούσε τον αρχαίο Έλληνα ποιητή αν είχε την ευκαιρία, η ίδια επέλεξε να απαντήσει με ιδιαίτερα έντονο ύφος, λέγοντας:

«Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές;».

Η συγκεκριμένη αποστροφή προκάλεσε άμεσα αρνητικές εντυπώσεις. Πολλοί έσπευσαν να επισημάνουν το παράδοξο της κριτικής της, καθώς η ίδια η ηθοποιός είχε εξομολογηθεί νωρίτερα πως η επαφή της με το ομηρικό έργο ήταν ανύπαρκτη μέχρι να δεχτεί τον ρόλο.

Η Νιόνγκο είχε πει χαρακτηριστικά:

«Πραγματικά δεν είχα ιδέα τι ήταν η "Οδύσσεια". Σκέφτηκα "Ωχ, δεν ξέρω απολύτως τίποτα γι' αυτό". Έτσι, ήταν ένα εντατικό μάθημα.

Πήρα τα βιβλία και τα διάβασα αμέσως. Πρέπει να ευχαριστήσω αυτή την ταινία για την εκπαίδευσή μου στην ελληνική μυθολογία».

Αυτή πάντως δεν ήταν η πρώτη φορά που η ηθοποιός εξέφραζε επιφυλάξεις για τη δομή της κλασικής γραμματείας. Σε παλαιότερη εμφάνισή της στο DC Film Girl, είχε αναλύσει το σκεπτικό της γύρω από την έμφυλη διάσταση των επών, σημειώνοντας:

«Και όταν διαβάζεις την "Ιλιάδα" και την "Οδύσσεια", πολύ λίγος χρόνος αφιερώνεται στην οπτική γωνία των γυναικών»

συμπληρώνοντας παράλληλα:

«Η ιστορία αφηγείται από μια πολύ αρρενωπή οπτική γωνία. Αλλά αυτή η ταινία αφιερώνει χρόνο για να εξετάσει πραγματικά τα πράγματα από τη γυναικεία οπτική γωνία. Και έτσι βλέπουμε στην Ελένη και την Κλυταιμνήστρα πώς αυτός ο πόλεμος έχει επηρεάσει και τις δύο».

Οι τοποθετήσεις της ηθοποιού δεν έμειναν ασχολίαστες από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μεγάλη μερίδα του κοινού την κατηγόρησε για επιδερμική προσέγγιση της αρχαίας γραμματείας, με μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια να αναφέρουν:

«Δεν ξέρει τίποτα για τη δυναμική των γυναικείων χαρακτήρων στον Όμηρο, δεν είχε ιδέα από Όμηρο και τώρα έχει άποψη»

«Διάβασε ποτέ της κανένα βιβλίο;»

«Κανείς δεν θα τη θυμάται ούτε μία μέρα μετά τον θάνατό της, ενώ όλοι διαβάζουν τον Όμηρο 3.000 χρόνια μετά, δείξε σεβασμό»