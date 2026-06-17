Αργεντινή – Αλγερία 3-0: Μαγεία και χατ τρικ από τον... ιστορικό Λιονέλ Μέσι

Ιδανικό «ποδαρικό» στο Μουντιάλ 2026 έκανε η κάτοχος του τίτλου, Αργεντινή, καθώς με ηγέτη -ποιόν άλλον;- τον Λιονέλ Μέσι, νίκησε με 3-0 την Αλγερία, για την πρεμιέρα του 10ου ομίλου της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Ο αγώνας άρχισε με δύο (!) γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο, που όμως δεν μέτρησαν, καθώς τόσο ο Μέσι (5`), όσο και ο Τσαϊμπί (8`) ήταν εκτεθειμένοι σε θέση οφσάϊντ.

Στο 17ο λεπτό ο Μέσι απέδειξε γιατί είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της τελευταίας 20ετίας. Ο 38χρονος άσος πήρε την μπάλα από τον Ντε Πολ, λίγο μετά από το ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής, γύρισε επί τόπου, έβαλε την μπάλα μπροστά του και αφού έκανε μερικά βήματα «οδηγώντας» την «στρογγυλή Θεά», την έστειλε στο αριστερό «παραθυράκι» του ανήμπορου ν΄αντιδράσει Ζιντάν.

Στην συνέχεια της αναμέτρησης, η «αλμπισελέστε» διατήρησε τον έλεγχο και κράτησε με σχετική άνεση το προβάδισμα, ενώ οι αξιόλογες φάσεις μέχρι το 45`+4` ήταν ένα άστοχο σουτ του Μέσι στο 37ο λεπτό και δύο αναξιοποίητα κόρνερ των Αλγερινών.

Ενα σουτ του Μέσι στο 51ο λεπτό, που δεν ανησύχησε τον Ζιντάν ήταν η πρώτη αξιόλογη φάση στο δεύτερο μέρος, με τους Αργεντινούς διεθνείς να κρατούν μακρυά από την περιοχή τους, τους Αφρικανούς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να βρουν λύσεις απέναντι στην «αλμπισελέστε».

Ομως εννέα λεπτά αργότερα ο Μέσι «μίλησε» ξανά, όταν αξιοποίησε ιδανικά την ασταθή απόκρουση του Ζιντάν σε σουτ του ΜακΑλιστερ και με κοντινό πλασέ «κλείδωσε» την νίκη για τους παγκόσμιους πρωταθλητές.

Στο 76ο λεπτό ο «ψύλλος» ολοκλήρωσε θριαμβευτικά την ονειρεμένη βραδυά, καθώς με σουτ από το ύψος του πέναλτι δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ζιντάν, ο οποίος αγωνίσθηκε με προστατευτική μάσκα στο πρόσωπο.

Και πέντε λεπτα αργότερα ο «pulga» γνώρισε την αποθέωση από τους χιλιάδες φιλάθλους που βρεθηκαν στο γήπεδο, καθώς έδωσε την θέση του στον Νίκο Παζ.

Οι συνθέσεις:

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Μοντιέλ (46` Μολίνα), Ρομέρο (81` Οταμέντι), Λισ. Μαρτίνες, Μεδίνα, ΜακΆλιστερ, Φερνάντες, Ντε Πολ, Μέσι (81` Παζ), Λ. Μαρτίνες (55` Αλβαρες), Αλμάντα (56` Γκονσάλες).

Αλγερία (Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς): Ζιντάν, Μπελγκαλί, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ-Νούρι, Μούσα (64` Μαχρέζ), Μουνταουί (64` Αμουρά), Μπενταλέμπ (81` Ζερουκί), Τσαϊμπί, Μαζά (82` Μπουλμπινά), Γκουιρί (64` Αουάρ).

Ο Μέσι «έγραψε Ιστορία» με 200 ματς και έξι Μουντιάλ

Μπορεί να «βαδίζει» στο 38ο έτος της ηλικίας του, όμως ο Λιονέλ Μέσι δεν σταματά να «γράφει Ιστορία» στα χρονικά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ο «pulga» έγινε ο πρώτος παίκτης που έχει συμμετάσχει σε έξι (!) Μουντιάλ, καθώς φόρεσε την φανέλα με τον αριθμό 10 και πήρε θέση για το εναρκτήριο λάκτισμα, της αναμέτρησης με την Αλγερία.

Μετά τον Μέσι, ο οποίος παίζει για 200ή (!) φορά με την «αλμπισελέστε», ένας άλλος σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πρόκειται να κάνει το ίδιο με την εθνική Πορτογαλίας, που αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό την Τετάρτη στο Χιούστον. Ο τερματοφύλακας Γκιγιέρμο Οτσόα βρίσκεται ήδη σε αυτό το πολύ «κλειστό γκρουπ» με έξι συμμετοχές, αλλά λόγω της ιδιότητάς του ως αναπληρωματικός τερματοφύλακας του Μεξικού, δεν έχει παίξει ακόμη ούτε ένα λεπτό σε αυτήν την διοργάνωση.

Ο Μέσι, ο οποίος έχει αγωνιστεί στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2006, του 2010, του 2014, του 2018, του 2022 και τώρα του 2026, διεύρυνε το ρεκόρ του σε συμμετοχές στην διοργάνωση σε 27.

Με τα τρία γκολ που πετυχε σήμερα, ο Μέσι έπιασε στην πρώτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ (16 γκολ) τον Μίροσλαβ Κλόζε και άφησε πίσω του τον Ρονάλντο. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως αυτό ήταν το πρώτο χατ τρικ που πετυχαίνει στην καριέρα του ο Μέσι σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλου.