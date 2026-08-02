Πού έχει φωτιά τώρα: Χάρτης με τα ενεργά μέτωπα στη χώρα

Σε συναγερμό έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός για τις φωτιές στη Δυτική Αττική και τα μέτωπα που ξεσπούν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ χάρτης δείχνει πού έχει φωτιά τώρα στην Ελλάδα.

Μπορείτε να δείτε τον χάρτη ΕΔΩ.

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Φωτιά τώρα στην Αττική: Απανωτά 112 για εκκενώσεις

Προς την περιοχή των Μεγάρων κινείται η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βοιωτία και πλέον έχει επεκταθεί στην Αττική με τους κατοίκους να λαμβάνουν διαδοχικά μηνύματα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν.

Ειδικότερα, Στις 09:50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδήλι με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο. Στις 09:58, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων με κατεύθυνση προς Μέγαρα και Στις 10:26, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τουτούλη, Νέα Δάφνη Πευκενέας και 'Αγιος Σαράντης με κατεύθυνση προς Μέγαρα.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 14 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Ωστόσο όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστικήν λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή, σε αρκετές περιπτώσεις τα αεροσκάφη αδυνατούν να πραγματοποιήσουν υδροληψία, λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων.

Παράλληλα η Αστυνομία έχει προχωρήσει στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος της Κων. Μπερδέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος του καταστήματος LIDL, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου