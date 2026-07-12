Αργεντινή - Ελβετία: Τι είπε ο Μέσι στον διαιτητή Πινέιρο

Στα ημιτελικά του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου με αντίπαλο την Αγγλία (15/7, 22:00) βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/7) η Αργεντινή, που επικράτησε με 3-1 της Ελβετίας στην παράταση του τελευταίου αγώνα των «8».
Ωστόσο, υπάρχει ιδιαίτερη συζήτηση για το τι είπε ο μάγος από το Ροσάριο στον... διαιτητή της αναμέτρησης, Ζοάο Πινέιρο.
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