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Αργεντινή - Ελβετία: Τι είπε ο Μέσι στον διαιτητή Πινέιρο

Τα διεθνή ΜΜΕ αποκάλυψαν τι είπε ο Λιονέλ Μέσι στον διαιτητή Πινέιρο, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αργεντινής με την Ελβετία.

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Ο διάλογος του Μέσι με τον διαιτητή του Αργεντινή - Ελβετία
Ο διάλογος του Μέσι με τον διαιτητή του Αργεντινή - Ελβετία | EPA/AMY KONTRAS/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στα ημιτελικά του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου με αντίπαλο την Αγγλία (15/7, 22:00) βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/7) η Αργεντινή, που επικράτησε με 3-1 της Ελβετίας στην παράταση του τελευταίου αγώνα των «8».

Ωστόσο, υπάρχει ιδιαίτερη συζήτηση για το τι είπε ο μάγος από το Ροσάριο στον... διαιτητή της αναμέτρησης, Ζοάο Πινέιρο.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr.

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