Η Σοφία Βεργκάρα γιόρτασε τα 54α γενέθλιά της πάνω σε ένα γιοτ, φορώντας το μπικίνι της και σβήνοντας... «τις 300 τούρτες της».

Η εκρηκτική λατίνα ηθοποιός ανήρτησε στο Instagram εικόνες από το Σαββατοκύριακο των γενεθλίων της στην Ιταλία, ευχαριστώντας τους πάντες για τις ευχές τους.

Σε μία από τις εικόνες εμφανίζεται με ένα κόκκινο μπικίνι, να χαμογελά στην κάμερα. Πίσω της η θάλασσα και οι ιταλικές ακτές.

«Χαίρομαι τόσο πολύ για όλη την αγάπη από εσάς χθες! Ήταν τα καλύτερα γενέθλια όλων των εποχών!!! Και σε ευχαριστώ Ιταλία για όλες τις 300 τούρτες μου!», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

«Το 54 είναι ένας καλός αριθμός!!!!» συμπλήρωσε και έβαλε ένα emoji ηλικιωμένης γυναίκας, με περιπαικτική διάθεση.

Η ηθοποιός μοιράστηκε και άλλες στιγμές από τους εορτασμούς, με ιστορίες της στο Instagram, συμπεριλαμβανομένου ενός βίντεο με μια σημαία σε ένα ταχύπλοο που έγραφε «Χρόνια πολλά» και είχε το πρόσωπό της πάνω της.

Μια άλλη φωτογραφία την έδειχνε με ένα φωτεινό κόκκινο φόρεμα να κόβει μία από τις τούρτες της.