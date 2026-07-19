Μενού

Αργεντινή - Ισπανία: Οι πραγματικοί νικητές του Μουντιάλ

Με την αυλαία του Μουντιάλ να πέφτει, Αργεντινή και Ισπανία τα δίνουν όλα για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Reader symbol
Newsroom
Τζιάνι Ινφαντίνο
Τζιάνι Ινφαντίνο | Getty
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Με την αυλαία του Μουντιάλ να πέφτει, Αργεντινή και Ισπανία τα δίνουν όλα για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου με τον Λίο Μέσι και την ομάδα του να υπερασπίζονται τον τίτλο τους και τους Φούριας Ρόχας να επιδιώκουν να επιστρέφουν στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά από το 2010.

Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο παρήγαγε πολλά δισ. δολάρια σε έσοδα και αρκετοί κερδισμένοι, όπως αναλύει το BBC.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ