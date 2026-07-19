Αργεντινή - Ισπανία: Οι πραγματικοί νικητές του Μουντιάλ

Με την αυλαία του Μουντιάλ να πέφτει, Αργεντινή και Ισπανία τα δίνουν όλα για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου με τον Λίο Μέσι και την ομάδα του να υπερασπίζονται τον τίτλο τους και τους Φούριας Ρόχας να επιδιώκουν να επιστρέφουν στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά από το 2010.

Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο παρήγαγε πολλά δισ. δολάρια σε έσοδα και αρκετοί κερδισμένοι, όπως αναλύει το BBC.

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