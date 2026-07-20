«Μόνο 4 ευρώ το πιτόγυρο;»: Φινλανδός τουρίστας ενθουσιάστηκε με τις τιμές της Ελλάδας - To Χ τον «διέλυσε»

Αποστομοτικές ήταν οι απαντήσεις στην ανάρτηση ενός Φινλανδού τουρίστα, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στο X όλο ενθουσιασμό, σχολιάζοντας τις «φθηνές τιμές» της Ελλάδας στο φαγητό.

Συγκεκριμένα, ανέβασε μια φωτογραφία να κρατάει ένα πιτόγυρο, γράφοντας: «Αυτός ο χορταστικός γύρος στο κέντρο της Αθήνας... μόνο 4 ευρώ! Απίστευτο». Αυτό που σίγουρα δεν περίμενε, ήταν ο οχετός σχολίων από κάτω από οργισμένους «Ελληνάραδες» που θίχτηκαν για την τιμή του ελληνικού πιτόγυρου.

Βέβαια δεν είχαν και άδικο να του την πουν, αν αναλογιστούμε ότι του φάνηκε φθηνό το πιτόγυρο που έκανε 4 ευρώ, όταν πριν λίγα χρόνια με τα ίδια χρήματα έπαιρνες δύο και είχες και ρέστα.

This good-sized gyros in most central Athens... just 4 euros! Insane. https://t.co/r7bV4oLuoi pic.twitter.com/7tQYXB4UpF — Tantric Turanist 🇫🇮🇺🇦 (@cornu__copia) July 15, 2026

«Στην Ελλάδα θεωρείται ακριβό», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλο του είπε πως:«Πριν από 6-7 χρόνια κόστιζε λιγότερο από 3 ευρώ και είχε το ίδιο μέγεθος.»

Αντίστοιχα ένας άλλος έγραψε: «Με βασικό μισθό 800 ευρώ, το πιτόγυρο των 4 ευρώ είναι εξωφρενικό! Μην το βλέπεις σαν “Αμερικανός τουρίστας”.», ενώ κάποιος άλλος επεσήμανε: «Για να ξέρεις… Τα 4 ευρώ για ένα μόνο πιτόγυρο θεωρούνται εξωφρενική τιμή.»