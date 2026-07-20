Τον δικό της, μοναδικό τρόπο βρήκε η Πενέλοπε Κρουζ για να γιορτάσει την τεράστια επιτυχία της εθνικής Ισπανίας, δείχνοντας την αγάπη της για την ομάδα. Η διάσημη σταρ του Χόλιγουντ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αναρτώντας στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media ένα βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου σε χρόνο ρεκόρ.



Penélope Cruz celebrando la Copa del Mundo de España con "NUEVAYoL" de Bad Bunny. 🇪🇸 pic.twitter.com/4FixeqAgYg — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) July 20, 2026

Στο συγκεκριμένο κλιπ, η λαμπερή ηθοποιός εμφανίζεται να χορεύει με πάθος υπό τους ρυθμούς του «NUEVAYoL», της μεγάλης επιτυχίας του Bad Bunny. Το στοιχείο, ωστόσο, που μαγνήτισε τα βλέμματα των εκατομμυρίων ακολούθων της ήταν η ενδυματολογική της επιλογή,η Κρουζ φορούσε τη φανέλα της «Ρόχα» με το νούμερο 19, επιλέγοντας να τιμήσει έμπρακτα τον νεαρό αστέρα της ομάδας, Λαμίν Γιαμάλ.

Η αυθόρμητη αντίδρασή της και η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού εκτόξευσαν το βίντεο, με χιλιάδες θαυμαστές να κατακλύζουν τα σχόλια με αποθεωτικά μηνύματα για τον πανηγυρισμό της.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Πενέλοπε Κρουζ και ο σύζυγός της, Χαβιέ Μπαρδέμ, βρίσκονταν σταθερά στο πλευρό της ισπανικής εθνικής ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Το διάσημο ζευγάρι αποτέλεσε έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της «Ρόχα», δίνοντας το «παρών» στις κερκίδες των γηπέδων σε αρκετές αναμετρήσεις.



Legendary Spanish Actor Javier Bardem CELEBRATING Team Spain's World Cup WIN



What a way to end the 2026 FIFA WORLD CUP pic.twitter.com/Er2Zi3mjxX — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 19, 2026