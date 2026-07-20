Μενού

Αλεξάνδρου: Βρέθηκε μπροστά σε καβγά μέσα στο πλοίο για Νάξο - Η αντίδρασή του τα ΄πε όλα

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε μπροστά σε έναν έντονο καβγά μεταξύ δύο ανδρών που έλαβε χώρα μέσα στο πλοίο για Νάξο.

Reader symbol
Newsroom
Δημήτρης Αλεξάνδρου
Δημήτρης Αλεξάνδρου | TikTok / @dimitris_alexandrou
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Επεισοδιακά ξεκίνησε το ταξίδι του Δημήτρη Αλεξάνδρου προς τη Νάξο, καθώς βρέθηκε μπροστά σε έναν έντονο καβγά μεταξύ δύο ανδρών που έλαβε χώρα μέσα στο πλοίο.

Ο παρουσιαστής και μοντέλο κατέγραψε την αντίδρασή του, όσο από πίσω ακούγονται φωνές από δύο άνδρες που ανταλλάσσουν βρισιές και το ανήρτησε στο TikTok, όπου συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητάς του.

Στο βίντεο ακούγονται οι δύο άνδρες να ωρύονται, ενώ εκείνος φαίνεται να είναι.. ατάραχος και λίγο απογοητευμένος, μαζί με τον σκύλο του στο κατάστρωμα του πλοίου, περιμένοντας πότε θα «ηρεμήσουν τα πνεύματα».

@dimitris_alexandrou

Παντού τα ίδια !!!!

♬ πρωτότυπος ήχος - Γιωργος Γρηγοροπουλος

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE