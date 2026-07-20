Αλεξάνδρου: Βρέθηκε μπροστά σε καβγά μέσα στο πλοίο για Νάξο - Η αντίδρασή του τα ΄πε όλα

Επεισοδιακά ξεκίνησε το ταξίδι του Δημήτρη Αλεξάνδρου προς τη Νάξο, καθώς βρέθηκε μπροστά σε έναν έντονο καβγά μεταξύ δύο ανδρών που έλαβε χώρα μέσα στο πλοίο.

Ο παρουσιαστής και μοντέλο κατέγραψε την αντίδρασή του, όσο από πίσω ακούγονται φωνές από δύο άνδρες που ανταλλάσσουν βρισιές και το ανήρτησε στο TikTok, όπου συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητάς του.

Στο βίντεο ακούγονται οι δύο άνδρες να ωρύονται, ενώ εκείνος φαίνεται να είναι.. ατάραχος και λίγο απογοητευμένος, μαζί με τον σκύλο του στο κατάστρωμα του πλοίου, περιμένοντας πότε θα «ηρεμήσουν τα πνεύματα».