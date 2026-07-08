Αργεντινή: Πλημμύρισαν οι δρόμοι του Μπουένος Άιρες μετά την πρόκριση στους 8 του Μουντιάλ

Μυθική ανατροπή πέτυχε την Τρίτη η Αργεντινή στο Μουντιάλ περνώντας στους 8 και αποκλείοντας την Αίγυπτο αν και αρχικά το αποκαρδιωτικό σκορ 0-2 έδειχνε ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να ανακόψει την πορεία της δεύτερης.

Στο 79’ έπειτα από σέντρα, ο Μέσι μοίρασε και ο αμαρκάριστος Ρομέρο με καρφωτή κεφαλιά βρήκε δίχτυα. Ο Μέσι «τρύπησε» τα χέρια του Σομπίρ και ισοφάρισε με 2-2 στο 83'. Η μεγάλη ανατροπή ήρθε στο 92΄με γκολ του Έντσο Φερνάντες.

Οι τρελοί πανηγυρισμοί των φίλων της Αργεντινής καταγράφτηκαν σε βίντεο, ενώ οι δρόμοι του Μπουένος Άιρες πλημμύρισαν μετά τη σπουδαία νίκη.



