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Αργεντινή: Πλημμύρισαν οι δρόμοι του Μπουένος Άιρες μετά την πρόκριση στους 8 του Μουντιάλ

Οι τρελοί πανηγυρισμοί των φίλων της Αργεντινής καταγράφτηκαν σε βίντεο, ενώ οι δρόμοι του Μπουένος Άιρες πλημμύρισαν μετά τη σπουδαία νίκη.

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Αργεντινή
Αργεντινή | EPA/MATIAS MARTIN CAMPAYA/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μυθική ανατροπή πέτυχε την Τρίτη η Αργεντινή στο Μουντιάλ περνώντας στους 8 και αποκλείοντας την Αίγυπτο αν και αρχικά το αποκαρδιωτικό σκορ 0-2 έδειχνε ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να ανακόψει την πορεία της δεύτερης.

Στο 79’ έπειτα από σέντρα, ο Μέσι μοίρασε και ο αμαρκάριστος Ρομέρο με καρφωτή κεφαλιά βρήκε δίχτυα. Ο Μέσι «τρύπησε» τα χέρια του Σομπίρ και ισοφάρισε με 2-2 στο 83'. Η μεγάλη ανατροπή ήρθε στο 92΄με γκολ του Έντσο Φερνάντες.

Οι τρελοί πανηγυρισμοί των φίλων της Αργεντινής καταγράφτηκαν σε βίντεο, ενώ οι δρόμοι του Μπουένος Άιρες πλημμύρισαν μετά τη σπουδαία νίκη.


 

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