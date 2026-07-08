Μια ανεκτίμητη στιγμή αποτυπώθηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, όταν εργαζόμενοι σε βενζινάδικο διέκοψαν την δουλειά του για να γιορτάσουν την νίκη της Αργεντινής σε αγώνα του Μουντιάλ, με τον δικό τους τρόπο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, σύσσωμοι οι εργαζόμενοι του πρατηρίου καυσίμων άφησαν για λίγο τη δουλειά τους και ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, όταν σφύριξε η λήξη του αγώνα μεταξύ Αιγύπτου και Αργεντινής.

Η εντυπωσιακή νίκη της Αργεντινής ξεσήκωσε τους εργαζόμενους, οι οποίοι χοροπηδούσαν και αγκαλιάζονταν από ενθουσιασμό καθώς η εθνική τους εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ.