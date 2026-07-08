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Αργεντινή: Ξέφρενο πάρτι σε βενζινάδικο για την πρόκριση στα προημιτελικά – Άφησαν τη δουλειά και πανηγύριζαν

Σε ξέφρενους πανηγυρισμούς ξέσπασαν εργαζόμενοι σε βενζινάδικο μετά τη λήξη του αγώνα μεταξύ Αιγύπτου και Αργεντινής στο Μουντιάλ.

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Πανηγυρισμοί σε βενζινάδικο στην Αργεντινή για το Μουντιάλ
Πανηγυρισμοί σε βενζινάδικο στην Αργεντινή για το Μουντιάλ | GLOMEX / KAMERAONE SPORTS
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Μια ανεκτίμητη στιγμή αποτυπώθηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, όταν εργαζόμενοι σε βενζινάδικο διέκοψαν την δουλειά του για να γιορτάσουν την νίκη της Αργεντινής σε αγώνα του Μουντιάλ, με τον δικό τους τρόπο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, σύσσωμοι οι εργαζόμενοι του πρατηρίου καυσίμων άφησαν για λίγο τη δουλειά τους και ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, όταν σφύριξε η λήξη του αγώνα μεταξύ Αιγύπτου και Αργεντινής.

Η εντυπωσιακή νίκη της Αργεντινής ξεσήκωσε τους εργαζόμενους, οι οποίοι χοροπηδούσαν και αγκαλιάζονταν από ενθουσιασμό καθώς η εθνική τους εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

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