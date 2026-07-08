Ο δρόμος στο κέντρο της Αθήνας που είναι πιο σκοτεινός και από τη Μόρντορ

Όλοι έχουμε βρεθεί σε περιοχές της Αθήνας, που συχνά μπορεί να είναι υποφωτισμένες ή να μην έχουν καθόλου φωτισμό, ή τέλοσπαντων να υπάρχει μια σημαντική δυσλειτουργία που προκαλεί δυσκολίες.

Όπως επισημαίνεται στην εκπομπή Live You, η Μαυροματαίων, ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, έχει βυθιστεί στο σκοτάδι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής στην διασταύρωση Μαυροματαίων και Κορδιγκτώνος, δεν υπάρχει καθόλου φωτισμός. Στο συγκεκριμένο σημείο διέρχονται και πολλά λεωφορεία, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να περιμένουν τα λεωφορεία στα «τυφλά».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εδώ και καιρό παραμένει χωρίς φωτισμό η συγκεκριμένη περιοχή. Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο, η περιοχή φωτίζεται από τα φώτα των αυτοκινήτων και τα φανάρια.

Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος δρόμος βρίσκεται πίσω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κοντά στο Πεδίον του Άρεως.