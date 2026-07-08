Το σχολικό βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ' Γυμνασίου δείχνει τι πάει λάθος με το εκπαιδευτικό σύστημα

Τα τελευταία 24ωρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ανοίξει μια συζήτηση. Αφορμή υπήρξε ένα απόσπασμα από το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ' Γυμνασίου. Το απόσπασμα αφορά την έμφυλη βία και δίνει συμβουλές σε νεαρές γυναίκες για την αποφυγή των κακοποιητών. Εξαιτίας αυτού, αποφασίσαμε να ξεφυλλίσουμε το βιβλίο που διατίθεται διαδικτυακά για να βρούμε τι ακριβώς θέλει να πει ο συγγραφέας στα παιδιά που απευθύνεται.

Ένα βιβλίο...συμβουλευτικής

Το απόσπασμα του βιβλίου είναι αυτό που βλέπετε. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται ιδιαίτερα σχόλια. Η απύθμενη κοινοτοπία των συμβουλών συναγωνίζεται τον σεξισμό και την ανουσιότητα. Το πώς ακριβώς ορίζει ο ίδιος ο συγγραφέας τις κακοτοπιές δεν το γνωρίζουμε. Αρκεί η φλυαρία του βιβλίου γύρω από διάφορα θέματα όπως αυτό. Ένα γρήγορο ξεφύλλισμα δυστυχώς επιβεβαιώνει πως το επίπεδο των σχολικών βιβλίων για τέτοια ζητήματα παραμένει κατώτατο.

Το περιεχόμενο είναι πολύ συχνά πατερναλιστικό. Νιώθεις πως έχεις απέναντί σου τον ορισμό του boomer θείου που έχει πιει λίγο παραπάνω στο οικογενειακό τραπέζι και εκτοξεύει τη μία συμβουλή μετά την άλλη. Αρκεί να σταχυολογήσουμε μερικές από αυτές για να έχουμε καλύτερη εικόνα.

Διαδίκτυο και φιλίες

Άτιμη νεολαία που κάθεσαι όλη μέρα στα ιντερνέτ και δεν κάνεις φίλους! Στο ίδιο σημείο από πάνω δεσπόζει μια εικονογραφία των αποστόλων Φιλίππου και Ναθαναήλ...

Διαζύγιο και οικογένεια

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο συγγραφέας ξεκινάει αναλύοντας τις θέσεις της Εκκλησίας για το διαζύγιο και καταλήγει στο έμμεσο συμπέρασμα πως όσοι το επιλέγουν βάζουν την προσωπική ικανοποίηση πάνω από την κοινή δέσμευση.

Δουλειές του σπιτιού

Κοινώς, κάντε δουλειές στο σπίτι και βοηθήστε τους γονείς γιατί το λέει ο Αστικός Κώδικας...

Εξαρτήσεις

Δε νομίζω ότι χρειάζονται σχόλια εδώ...

Φύλο και υπερηφάνεια

Γιατί αν δεν νιώσω υπερηφάνεια για κάτι τυχαίο, για τι θα νιώσω; Άλλωστε, μόνο δύο υπερήφανα φύλα υπάρχουν...

Κακές παρέες

Νομίζω κι εδώ δεν χρειάζεται σχόλιο.

Κλείνοντας, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως η συγγραφική ομάδα μπορεί να είχε καλές προθέσεις. Το εν λόγω δημιούργημα όμως αποτελεί ακριβώς τον λόγο που το εκπαιδευτικό σύστημα έχει αποτύχει πλήρως στο να μιλήσει στις ανησυχίες και τους φόβους των παιδιών της κοινωνίας του σήμερα. Το βιβλίο θα ήταν εξαιρετικό αν ήμασταν στο 1952. Εν τέλει, υπάρχει μόνο μια κακοτοπιά που πρέπει να αποφύγουν οι μαθητές: το συγκεκριμένο βιβλίο.