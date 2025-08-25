Άρχισε το κράξιμο στον Ράσφορντ: «Έφερε στην Μπαρτσελόνα τη νοοτροπία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Μάρκους Ράσφορντ πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα την προηγούμενη εβδομάδα, όταν μπήκε ως αλλαγή και αγωνίστηκε για 20 λεπτά, συμβάλλοντας σε μια άνετη νίκη των «μπλαουγκράνα» επί της Μαγιόρκα με 3-0.

Η θετική εικόνα που έδειξε σε εκείνα τα λεπτά του χάρισε μια θέση στην αρχική ενδεκάδα απέναντι στη Λεβάντε, ωστόσο, στο ημίχρονο και με το σκορ στο 2-0 υπέρ των γηπεδούχων, ο Χάνσι Φλικ αποφάσισε να τον αντικαταστήσει, καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοσή του.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr