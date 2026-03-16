Την βραδιά των Όσκαρ επέλεξε ως πρώτη επίσημη εμφάνιση του με τη σύντροφό του, το γνωστό μοντέλο, Βιτόρια Σερέτι, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

To γεγονός ότι το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στη μεγαλύτερη κινηματογραφική βραδιά του Χόλιγουντ, κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι η σχέση τους έχει γίνει πλέον ιδιαίτερα σοβαρή.

Η 27χρονη Σερέτι γνωρίστηκε με τον Ντι Κάπριο το καλοκαίρι του 2023 και από τότε το ζευγάρι φαίνεται να είναι αχώριστο, με τη σχέση τους να εξελίσσεται σταθερά. Παρότι δεν περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί, το μοντέλο καθόταν δίπλα στον 51χρονο ηθοποιό μέσα στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων, οι δυο τους περνούν πολύ χρόνο μαζί ανάμεσα σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ συχνά έχουν απαθανατιστεί σε κοινές εμφανίσεις σε ταξίδια, δείπνα και εκδηλώσεις μόδας.

Πηγές από το περιβάλλον τους αναφέρουν ότι ο Ντι Κάπριο δείχνει πιο χαλαρός και ευτυχισμένος στο πλευρό της Ιταλίδας καλλονής. Ο 51χρονος σταρ ήταν φέτος υποψήφιος για το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας του για την ταινία «One Battle After Another» αλλά έχασε από τον Μάικλ Μπι Τζόρνταν.