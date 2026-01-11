Άρης - ΑΕΚ 1-1: Γκέλα για την Ένωση που «γκρεμίστηκε» από την κορυφή της Super League

Με το ξεκίνημα του 2026 η ΑΕΚ έπεσε από την κορυφή. Η Ένωση εμφανώς επηρεασμένη από τη διακοπή έμεινε σε πολύ ρηχά νερά και είδε το νικηφόρο σερί των δέκα αγώνων που «έτρεχε» να παίρνει τέλος με το 1-1 στο Βικελίδης κόντρα στον Άρη.
Η ΑΕΚ πήρε κεφάλι στο σκορ με τον Κοϊτά στο 8', ο Άρης απάντησε γρήγορα στο 11' με τον Γένσεν σε ένα παιχνίδι που στη συνέχεια είχε ελάχιστες καλές στιγμές, με τον Άρη να έχει ένα γκολ του Ντουντού να ακυρώνεται μέσω VAR.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Φοινικούντα: Πώς η AI «έκαψε» τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
- Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει τις επόμενες ώρες - Πού θα φτάσει η θερμοκρασία -12 βαθμούς
- Το σαγανάκι μεγαλώνει το στήθος; Ριάλιτι του BBC στην Κέρκυρα δίνει την απάντηση
- Ιωάννα Τούνη: «Παρέλαβα τον Πάρη χάλια από το αεροδρόμιο τον πήγα στα επείγοντα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.