Άρης - ΑΕΚ 1-1: Γκέλα για την Ένωση που «γκρεμίστηκε» από την κορυφή της Super League

Με τελικό σκορ 1-1 έληξε το Άρης - ΑΕΚ, με την «Ένωση» να κάνει γκέλα στη Θεσσαλονίκη και να «γκρεμίζεται» από την κορυφή.

Με το ξεκίνημα του 2026 η ΑΕΚ έπεσε από την κορυφή. Η Ένωση εμφανώς επηρεασμένη από τη διακοπή έμεινε σε πολύ ρηχά νερά και είδε το νικηφόρο σερί των δέκα αγώνων που «έτρεχε» να παίρνει τέλος με το 1-1 στο Βικελίδης κόντρα στον Άρη.

Η ΑΕΚ πήρε κεφάλι στο σκορ με τον Κοϊτά στο 8', ο Άρης απάντησε γρήγορα στο 11' με τον Γένσεν σε ένα παιχνίδι που στη συνέχεια είχε ελάχιστες καλές στιγμές, με τον Άρη να έχει ένα γκολ του Ντουντού να ακυρώνεται μέσω VAR.

