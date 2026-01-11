Άρης - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Στο «Κλ. Βικελίδης» φιλοξενείται το μεγάλο παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής της Super League, εκεί όπου ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση Άρης - ΑΕΚ κάνει σέντρα στις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.
Ισόπαλα έχουν ολοκληρωθεί τα δύο τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με γηπεδούχο τον Άρη, αφού το 2024-25, για την 26η αγωνιστική, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0, ενώ το 2023-24, πάλι για την 26η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, ολοκλήρωσαν τις προσπάθειές τους με το εντυπωσιακό 3-3.
Η ΑΕΚ δεν έχει ηττηθεί στις επτά τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα του Άρη για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος, όπου υπάρχουν τέσσερις ισοπαλίες και τρεις νίκες της ομάδας της Αθήνας. Στη μία από αυτές, στην αναμέτρησή τους για το Κύπελλο Ελλάδος στις 17 Ιανουαρίου 2024, υπήρξε ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης, και ο Άρης πήρε την πρόκριση με 5-3 στη διαδικασία των πέναλτι.
Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Κηφισιά - ΑΕΛ 1-1
Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2
Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
Λεβαδειακός - Βόλος 16:00
ΟΦΗ - Αστέρας 17:30
Άρης - ΑΕΚ 19:30
Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 21:00
Η βαθμολογία της Super League (σε 15 αγ.)
1. Ολυμπιακός 39β.*
2. ΠΑΟΚ 38*
3. ΑΕΚ 37
4. Λεβαδειακός 28
5. Βόλος 25
6. Παναθηναϊκός 22**
7. Άρης 20
8. Κηφισιά 19*
9. Παναιτωλικός 15*
10. Αστέρας 13
11. Ατρόμητος 13*
12. ΟΦΗ 12**
13. ΑΕΛ 10*
14. Πανσερραϊκός 5
* Σε 16 αγώνες
** Σε 14 αγώνες
