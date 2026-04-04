Άρης - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα  -Το κανάλι του αγώνα

Ντέρμπι στο Αλεξάνδρειο με τον Άρη που θέλει να μπει στην 4άδα να υποδέχεται την ΑΕΚ που με τη σειρά της θέλει να κλειδώσει την 3η θέση της κανονικής περιόδου. Η αναμέτρηση Άρης - ΑΕΚ κάνει τζάμπολ στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Με την εκτός έδρας νίκη του περασμένου Σαββάτου επί του Κολοσσού, ο Άρης διεύρυνε το νικηφόρο σερί του στους επτά αγώνες και το οποίο καλείται να υπερασπιστεί σε αυτό το ντέρμπι. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν πλέον 10 νίκες στα 12 τελευταία παιχνίδια τους και εξακολουθούν να κυνηγούν την τετράδα της κανονικής περιόδου.

Η ΑΕΚ μετά από το σερί των εννιά νικών της στο Πρωτάθλημα, έχασε δύο από τα τρία τελευταία παιχνίδια της. Προέρχεται από την ήττα στο ματς με το Περιστέρι που ήταν η πρώτη στην οποία υποχρεώθηκε εντός έδρας μετά τις 13 Δεκεμβρίου όταν ο Παναθηναϊκός έφτασε με το διπλό από τη Sunel Arena. Από τότε η «Ένωση» μετρούσε έξι διαδοχικές νίκες ως γηπεδούχος.

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 4 Απριλίου

Περιστέρι - Κολοσσός 16:00

Άρης - ΑΕΚ 16:00

Πανιώνιος - Ηρακλής 1600

Προμηθέας - Παναθηναϊκός 18:15

ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 5 Απριλίου

Ολυμπιακός - Μύκονος 13:00

Η κατάταξη της GBL

1. Ολυμπιακός 21-0

2. Παναθηναϊκός 17-5

3. ΑΕΚ 15-6

4. ΠΑΟΚ 13-7

5. Άρης 12-7

6. Περιστέρι 12-9

7. Μύκονος 8-13

8. Ηρακλής 8-13

-----------------------

9. Κολοσσός 7-14

10. Προμηθέας 7-14

11. Καρδίτσα 6-15

12. Πανιώνιος 5-16

-----------------------

13. Μαρούσι 5-17



