Επίσημη ανακοίνωση όσον αφορά στο μυστήριο με την έντονη οσμή φυσικού αερίου στην Αττική εξέδωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου, Enaon EDA, ενημερώνοντας για τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας που διενήργησε.

Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, ολοκληρώθηκαν χθες στις 22:30 και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου ούτε υπήρξε οποιοδήποτε εύρημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στις περιοχές της Αττικής από όπου προήλθαν μαζικές κλήσεις πολιτών, για τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους. Η εταιρεία ενίσχυσε τη δομή της Άμεσης Επέμβασης και κινητοποίησε ειδικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ελέγχων» σημειώνεται.

Γίνεται λόγος για περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών από: Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Π. Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Βύρωνα.

«Συνολικά, περισσότερα από 28 τεχνικά συνεργεία της εταιρείας μετέβησαν στις προαναφερθείσες περιοχές για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, ενώ κινητοποιήθηκαν επιπλέον δύο οχήματα εξοπλισμένα με την τεχνολογία Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) του συστήματος Picarro Surveyor για επιπρόσθετους ελέγχους. Η τεχνολογία αυτή είναι έως και 1.000 φορές πιο αποδοτική όσον αφορά την ευαισθησία και την ακρίβεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, επιτρέποντας ταχύτατη και αξιόπιστη ανίχνευση σε μεγάλες περιοχές ελέγχου» επισημαίνεται.

Η εταιρεία σημειώνει, επίσης, πως «βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου».

Καταλήγοντας ενημερώνει το κοινό πως για «οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση».

Σαρηγιάννης: Δύο τα σενάρια για την οσμή φυσικού αερίου

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής Δημήτρης Σαρηγιάννης αναφέρθηκε στο περιστατικό, επισημαίνοντας πως είχε αναφερθεί και την περσινή χρονιά, ίδια περίοδο, κάτι αντίστοιχο. Έκανε λόγο για εποχικότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι δύο τα σενάρια που ο ίδιος θεωρεί ως επικρατέστερα.

«Προέχεται από τη θάλασσα. Είναι δύο τα σενάρια» σημείωσε στον ΣΚΑΪ και συμπλήρωσε: «Η πηγή είναι στο τρίγωνο Αίγινα - Σαλαμίνα - Πέραμα, με τις αιτίες να είναι δύο».

Η μία αφορά στο κανάλι Σαλαμίνας - Περάματος, όπου «στη διαδικασία κατασκευής ή επισκευής τμημάτων πλοίων μπορεί να γίνει κινητοποίηση υπολειμμάτων από το φορτίο που μπορεί να δώσουν τα χημικά, που κατά τη γνώμη μου μύρισαν»

«Το δεύτερο σενάριο είναι να έγινε ανοιχτά από την Αίγινα, όπου αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο καθάρισε τις δεξαμενές του» επεσήμανε ο καθηγητής.

Εξήγησε πως και από τα δύο αυτά περιστατικά «μπορεί να δοθεί το αποτέλεσμα» που έγινε αισθητό χθες στην Αττική.

«Θεωρώ ότι οι ουσίες αυτές είναι ουσίες ιχνηλάτες που βάζουμε στο αέριο για να αποφύγουμε διαρροές, έχουν έντονη οσμή, αλλά είναι φτιαγμένες γι΄αυτό. Δεν έχουν έντονη τοξικότητα, εκτός από τη νευροτοξικότητα» καθησύχασε.

Απαντώντας, τέλος, σε ερώτηση για το εάν θα μπορούσαν να προκαλέσουν κάποια έκρηξη εάν έρθουν σε επαφή με εστία φωτιάς, εξήγησε πως «δεν ήταν καν αέριο, δεν ήταν φυσικό αέριο, δεν είναι εύφλεκτο».