Ένας ισχυρός σεισμός που καταγράφηκε σήμερα (20/5) στη Μαλάτια της Ανατολικής Τουρκίας περί τις 09:00 προκάλεσε έντονη ανησυχία σε κατοίκους και αρχές, ξυπνώντας μνήμες από τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, τρία χρόνια πριν.

Η πρόσφατη δόνηση, σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, κατέγραψε μέγεθος 5,6 ρίχτερ, και παρόλο που δεν προσεγγίζει την ισχύ του εφιαλτικού σεισμού του 2023 -που άφησε πίσω του πάνω από 500 νεκρούς σε Τουρκία και Συρία-, έχει ωστόσο επιφέρει προειδοποιήσεις από τις αρχές.

Συγκεκριμένα οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους των επηρεασμένων περιοχών να κινούνται με εξαιρετική προσοχή, αν και δεν υπάρχουν επί του παρόντος αναφορές για θύματα.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7,03 χλμ και έγινε αισθητός σε Ντιγιάρμπακιρ, Γκιαζιαντέπ, Χατάι, Άδανα και Καχραμανμαράς.