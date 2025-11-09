Αρης - Αστέρας Τρίπολης 0-0: Τα δοκάρια... έσωσαν τους «κιτρινόμαυρους»

Άρης και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο απόλυτο μηδέν (0-0) στο «Κλ. Βικελίδης» σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο οι «κίτρινοι» υποχρεώθηκαν να παίξουν με δέκα παίκτες από το 24’ λόγω της αποβολής του Γαλανόπουλου και οι Αρκάδες είχαν τρία δοκάρια.

Ο Άρης παραμένει χωρίς νίκη καθώς η τελευταία του ήταν στις 20 Σεπτεμβρίου κι αυτό το 0-0 στο «Κλ. Βικελίδης» ενισχύει ακόμη περισσότερο το κλίμα εσωστρέφειας. Οι «κίτρινοι» έκαναν ένα ακόμη μέτριο παιχνίδι έχοντας μοιραίο τον Κώστα Γαλανόπουλου του οποίου η απερισκεψία με την απευθείας αποβολή του στο 24’ κόστισε στην ομάδα του. Ο Αστέρας προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί αλλά ήταν άστοχος στην τελική προσπάθεια καθώς είχε τρία δοκάρια, στα δύο εξ’ αυτών οι Τζοακίνι-Μπαρτόλο αστόχησαν σε κενή εστία!

