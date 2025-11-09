Μενού

Αρης - Αστέρας Τρίπολης 0-0: Τα δοκάρια... έσωσαν τους «κιτρινόμαυρους»

Οι προσπάθειες των παικτών του Αστέρα Τρίπολης να σταματούν τρεις (!!!) φορές στα δοκάρια του Διούδη.

Reader symbol
Newsroom
Άρης - Αστέρα 0-0
Μπαρτόλο και Σούντμπεργκ στο Άρης - Αστέρας 0-0 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / INTIME SPORTS

  • Α-
  • Α+

Άρης και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο απόλυτο μηδέν (0-0) στο «Κλ. Βικελίδης» σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο οι «κίτρινοι» υποχρεώθηκαν να παίξουν με δέκα παίκτες από το 24’ λόγω της αποβολής του Γαλανόπουλου και οι Αρκάδες είχαν τρία δοκάρια.

Ο Άρης παραμένει χωρίς νίκη καθώς η τελευταία του ήταν στις 20 Σεπτεμβρίου κι αυτό το 0-0 στο «Κλ. Βικελίδης» ενισχύει ακόμη περισσότερο το κλίμα εσωστρέφειας. Οι «κίτρινοι» έκαναν ένα ακόμη μέτριο παιχνίδι έχοντας μοιραίο τον Κώστα Γαλανόπουλου του οποίου η απερισκεψία με την απευθείας αποβολή του στο 24’ κόστισε στην ομάδα του. Ο Αστέρας προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί αλλά ήταν άστοχος στην τελική προσπάθεια καθώς είχε τρία δοκάρια, στα δύο εξ’ αυτών οι Τζοακίνι-Μπαρτόλο αστόχησαν σε κενή εστία!

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ