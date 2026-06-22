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Άρης: Το depth chart και οι δύο παίκτες που θέλει ο Σπανούλης

Δύο κομμάτια θα συμπληρώσουν το μεταγραφικό παζλ του Άρη της νέας χρονιάς καθώς θα αποκτηθεί παίκτης στην περιφέρεια κι ένας ακόμη στη φροντ λάιν.

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Άρης
EUROKINISSI
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Με κριτήριο τα πεπραγμένα των τελευταίων ετών, είναι σαφές ότι ο Άρης βιώνει μια πρωτόγνωρη κατάσταση υπό την έννοια ότι (περίπου) μία εβδομάδα πριν φύγει ο Ιούνης έχει ολοκληρώσει το 80% των μεταγραφικών κινήσεών του και παράλληλα επέλεξε να «ψωνίσει» από την αγορά της Euroleague. Αυτή είναι εντούτοις η θετική εξέλιξη των ολοκληρωτικών αλλαγών στην ΚΑΕ με την αύξηση του αγωνιστικού προϋπολογισμού, την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία και φυσικά, την απόφαση ποιοτικής αναβάθμισης του ρόστερ.

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