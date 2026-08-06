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Αποστολία Ζώη: Ποζάρει στην παραλία και εντυπωσιάζει με το καλλίγραμμο σώμα της

Η Αποστολία Ζώη ποζάρει στην παραλία με εντυπωσιακό μαγιό και εντυπωσιάζει για ακόμα μια φορά με το καλλίγραμμο σώμα της.

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Αποστολία Ζώη
Αποστολία Ζώη | @apostoliazoi - Instagram
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Τον ήλιο και τη θάλασσα απολαμβάνει αυτές τις ημέρες η Αποστολία Ζώη και η γνωστή τραγουδίστρια θλέλησε να μοιραστεί στιγμές με τους followers της στο Instagram ανεβάζοντας χθες (5/8) βράδυ ορισμένες φωτογραφίες στο προφίλ της στο Instagram.

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«Χαρούμενη, γεμάτη αλμύρα… Πού σας βρίσκει αυτός ο Αύγουστος; Στην πόλη ή σε κάποια παραλία;», έγραψε η Αποστολία Ζώη στη λεζάντα της ανάρτησής της, με τους διαδικτυακούς της φίλους, όμως, να προτιμούν να της κάνουν κολακευτικά σχόλια για την εμφάνισή της.

Άλλωστε, κοιτώντας τις φωτογραφίες της ανάρτησης, το μάτι δεν μπορεί να μην πέσει πρώτα στο καλλίγραμμο σώμα της αγαπημένης τραγουδίστριας που αναδεικνύεται και από το μαγιό που επέλεξε να φοράει η Αποστολία Ζώη.

 

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