Αποστολία Ζώη: Ποζάρει στην παραλία και εντυπωσιάζει με το καλλίγραμμο σώμα της

Τον ήλιο και τη θάλασσα απολαμβάνει αυτές τις ημέρες η Αποστολία Ζώη και η γνωστή τραγουδίστρια θλέλησε να μοιραστεί στιγμές με τους followers της στο Instagram ανεβάζοντας χθες (5/8) βράδυ ορισμένες φωτογραφίες στο προφίλ της στο Instagram.
Διαβάστε επίσης - «Υπέροχα στην τοποθεσία τσιμέντο»: Πώς είναι να δουλεύεις όταν λείπει η μισή Αθήνα
«Χαρούμενη, γεμάτη αλμύρα… Πού σας βρίσκει αυτός ο Αύγουστος; Στην πόλη ή σε κάποια παραλία;», έγραψε η Αποστολία Ζώη στη λεζάντα της ανάρτησής της, με τους διαδικτυακούς της φίλους, όμως, να προτιμούν να της κάνουν κολακευτικά σχόλια για την εμφάνισή της.
Άλλωστε, κοιτώντας τις φωτογραφίες της ανάρτησης, το μάτι δεν μπορεί να μην πέσει πρώτα στο καλλίγραμμο σώμα της αγαπημένης τραγουδίστριας που αναδεικνύεται και από το μαγιό που επέλεξε να φοράει η Αποστολία Ζώη.
- Τα δύο σημεία στίξης που μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι ένα κείμενο είναι γραμμένο από AI
- «Εδώ η Αθήνα θυμίζει Ευρώπη»: H γειτονιά εκτός κέντρου που ανακάλυψαν στο TikTok
- «Καμία ψυχή δεν είναι κατώτερη»: Εκείνοι που έσωσαν τα ζώα στο Πόρτο Γερμενό
- Ανατροπή με την τραγωδία στα Μάλια: Η 40χρονη πνίγηκε καθώς προσπαθούσε να σώσει τη φίλη της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.