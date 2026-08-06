Η πόλη της Ευρώπης που πληρώνεις 20 ευρώ για ένα τυλιχτό

Το όνομα "gyros heroes" κυλάει στα χείλη σαν μουσική και σε πείθει να μπεις μέσα και να αγοράσεις ένα τυλιχτό σουβλάκι με γύρο. Δεν είσαι στην Ελλάδα, είσαι στη Δανία και πιο συγκεκριμένα, είτε στο Οντένσε ειτε στην Κοπεγχάγη και θα πληρώσεις - σύμφωνα με τον κατάλογο του μαγαζιού - περίπου 12.6 ευρώ για ένα σουβλάκι (94 δανέζικες κορώνες). Είναι αυτό το πιο ακριβό τυλιχτό της Ευρώπης;

Κι όμως, δεν είναι.

Μια αναγκαία υπενθύμιση

Το σουβλάκι είναι κάτι με το οποίο εμείς ως Έλληνες, όχι απλώς έχουμε μεγαλώσει, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των διατροφικών συνηθειών των περισσοτέρων από εμάς. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει ακριβώς για όσους ζουν μόνιμα στο εξωτερικό, εκεί όπου τα καταστήματα που προσπαθούν να διαδώσουν το σουβλάκι, πολλές φορές παρασύρονται στο να γίνονται τμήμα μιας φολκλόρ/έθνικ,τουριστικής πρότασης γεύσεων. Με άλλα λόγια, ναι, υπάρχουν πολλά μαγαζιά, σε κάθε χώρα της Ευρώπης που φτιάχνουν σουβλάκι, όμως λίγα από αυτά, θυμίζουν πραγματικά αυτό που γνωρίζουμε στην Ελλάδα ως σουβλάκι.

Είναι αυτό το πιο ακριβό σουβλάκι στην Ευρώπη;

Κι όμως όχι! Στη Ζυρίχη, υπάρχει το Mythos Zurich Delivery, στο οποίο (προσπερνάμε το γεγονός ότι πουλάει τυλιχτό με γαρίδες) θα βρούμε ένα σουβλάκι με μπιφτέκι, ένα τυπικό τυλιχτό δηλαδή, στα 19,5 ευρώ (18 γαλλικά φράγκα). Το συγκεκριμένο μαγαζί ήταν από τα πιο προσιτά της Ζυρίχης. Οι μισθοί βέβαια στην Ελβετία, ξεκινούν από τα 7.300 ευρώ το μήνα.