«Εδώ η Αθήνα θυμίζει Ευρώπη»: H γειτονιά εκτός κέντρου που ανακάλυψαν στο TikTok

Πολλά έχουμε ακούσει κατά καιρούς για την Αθήνα και τις γειτονιές της. Υπάρχουν έρευνες για την ποιο cool γειτονιά της (το Κουκάκι), δημοσιεύματα για τις ανερχόμενες γειτονιές της, τις πιάτσες, τις περιοχές που βγαίνουν όλοι κλπ.

Κανείς όμως δεν έχει ποτέ σχολιάσει το ποια είναι η πιο «ευρωπαϊκή» γειτονιά της. Μέχρι που κυκλοφόρησε το παρακάτω βίντεο στο TikTok το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 13.000 likes. Σε αυτό, μία γειτονιά της Αθήνας ξεχωρίζει ως πιο «ευρωπαϊκή» πλευρά της πόλης.

Στην περιγραφή του βίντεο γράφει πως η Κηφισιά είναι μια περιοχή γεμάτη άνετα και ζεστά καφέ, δρόμους με δέντρα και είναι ιδανική για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν μια πιο πολυτελή και ήρεμη γειτονιά, μακριά από το πολύβουο κέντρο της Αθήνας. «Η Κηφισιά έχει μια ήρεμη και κομψή ατμόσφαιρα και είναι τελείως διαφορετική από το κέντρο της Αθήνας».

Οι χρήστες του TikTok δεν θα μπορούσαν να προσπεράσουν έτσι το βίντεο.

«Η Αθήνα βρίσκεται στην Ευρώπη και η λέξη "Ευρώπη" είναι στην πραγματικότητα ελληνική», γράφει ένας χρήστης θέλοντας να σχολιάσει με αιχμηρό τρόπο το περιεχόμενο του βίντεο ενώ ένας άλλος σχολιάζει «Ποιος μετακίνησε την Αθήνα; Ήμουν εκεί πριν από δύο εβδομάδες και σίγουρα βρισκόταν στην Ευρώπη!».

Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχουν εκείνοι που μάλλον χαίρονται που η Αθήνα - ή πιο σωστά η Αττική - είναι κάτι περισσότερο από το κέντρο της. «Η καλύτερη περιοχή είναι η Γλυφάδα, πάντως», γράφει στα σχόλια ένας.