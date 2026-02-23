Άρης: Φαβορί ο Μιχάλης Γρηγορίου για την τεχνική ηγεσία

Μετά την απόφαση ολοκλήρωσης της συνεργασίας με τον Μανόλο Χιμένεθ, στον Άρη κρίθηκε αναγκαίο η πρόσληψη προπονητή με γνώση της ελληνικής πραγματικότητας και σύμφωνα με πληροφορίες ήδη έχουν καταλήξει στον Μιχάλη Γρηγορίου με τον οποίον μάλιστα έγιναν επαφές με την προοπτική ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας έως το καλοκαίρι.
Η πρόσληψη του έμπειρου τεχνικού θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και θα οριστικοποιηθεί μετά την υπογραφή του διαζυγίου με τον Ισπανό τεχνικό με την προοπτική να έρθει άμεσα στη Θεσσαλονίκη και να πιάσει δουλειά.
