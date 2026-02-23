Μενού

Άρης: Φαβορί ο Μιχάλης Γρηγορίου για την τεχνική ηγεσία

Ο Άρης δείχνει να έχει καταλήξει στον Μιχάλη Γρηγορίου για την τεχνική ηγεσία και σε μια συνεργασία έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Μετά την απόφαση ολοκλήρωσης της συνεργασίας με τον Μανόλο Χιμένεθ, στον Άρη κρίθηκε αναγκαίο η πρόσληψη προπονητή με γνώση της ελληνικής πραγματικότητας και σύμφωνα με πληροφορίες ήδη έχουν καταλήξει στον Μιχάλη Γρηγορίου με τον οποίον μάλιστα έγιναν επαφές με την προοπτική ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας έως το καλοκαίρι.

Η πρόσληψη του έμπειρου τεχνικού θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και θα οριστικοποιηθεί μετά την υπογραφή του διαζυγίου με τον Ισπανό τεχνικό με την προοπτική να έρθει άμεσα στη Θεσσαλονίκη και να πιάσει δουλειά.

