Γιάμαλη για Γεωργιάδη: «Προσπαθεί να γυρίσει την μπιφτέκα - Δεν είστε η Ντέπυ Γκολεμά, απαντήστε»

Αποστομοτική απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε η Αναστασία Γιάμαλη σχετικά με την αναφορά του ονόματος της στην ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, τονίζοντας πως «προσπαθεί να γυρίσει την μπιφτέκα» αναφορικά με την υπόθεση της επίθεση που δέχθηκε στο Νοσοκομείο Νίκαιας.

Η Αναστασία Γίαμαλη μέσα από την εκπομπή κάλεσε τον κ . Γεωργιάδη να δώσει ξεκάθαρη απάντηση για το ρεπορτάζ του «Εξελίξεις Τώρα» σχετικά με το περιστατικό, υποστηρίζοντας πως η επίθεση προς το πρόσωπό της δεν ήταν παρά μια υπεκφυγή.

«Μου έκανε την τιμή να με αναφέρει σε ανάρτησή του.,,Προσπαθεί να γυρίσει την μπιφτέκα. Φτάνει μέχρι το σημείο για να μην απαντήσει, να ασχολείται με τα νούμερα τηλεθέασης μου, για να μας πει πως εκείνος πούλησε εχθές», είπε χαρακτηριστικά.

«Υπουργέ, με όλο τον σεβασμό, δεν είστε η Ντέπυ Μπολεμά, υπουργός υγείας είστε. Για αυτό που αναρτήσατε και αποκαλύφθηκε ότι καταρρίφθηκε η ακρίβεια και η αλήθεια του θα απαντήσετε;», πρόσθεσε.

Η δημοσιογράφος αναφερόταν στην εικόνα που ανέβασε στα social media ο υπουργός, από την επίθεση που δέχθηκε στο Νοσοκομείο Νίκαιας.

«Έχω λάβει πολλά μηνύματα για το κατά πόσο μου έστειλε τελικά ο υπουργός Υγείας το βίντεο όπου φαίνεται ο κ. Ζιαζιάς να τον χτυπάει. Δεν έχω λάβει τίποτα πέρα από την ανάρτηση με την γνωστή εικόνα. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα και περιμένουμε την απάντηση του υπουργού. Τα λέμε στις 15:20 στις Εξελίξεις Τώρα στο Mega», είχε γράψει η ίδια, ενημερώνοντας όσους είχαν ακούσει τον υπουργό το Σάββατο να δεσμεύεται πως θα στείλει το επίμαχο βίντεο και να προειδοποιεί μάλιστα πως επειδή «θα γίνει viral» θα πρέπει να στείλει «αναγκαστικά» τον γιατρό στο πειθαρχικό «επειδή χτυπήσει τον πολιτικό του προϊστάμενο».

Αλλά αυτό δεν συνέβη ούτε την ώρα της σημερινής της εκπομπής. Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια του Mega, o υπουργός Υγείας αντ’ αυτού ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία που -όπως έγραψε- επιβεβαιώνει την επίθεση που δέχτηκε.