Άρης - Κηφισιά 1-1: Οι «κίτρινοι» πλήρωσαν ξανά τη δυσκολία τους στο γκολ

Το αποτέλεσμα του αγώνα έδειξε πως ο Άρης δεν μπορεί να νικήσει στο «Κλ. Βικελίδης» καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος (1-1) με την Κηφισιά, συμπληρώνοντας τρεις μήνες χωρίς εντός έδρας νίκη.

Οι «κίτρινοι» ενώ προηγήθηκαν στο σκορ με το καταπληκτικό γκολ του Μπενχαμίν Γκαρέ, δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν το προβάδισμα αφού η Κηφισιά απάντησε τρία λεπτά αργότερα (44’) με το τέρμα του Χριστόπουλου.

Οι «κίτρινοι» πίεσαν για τη νίκη στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα έχοντας σπουδαίες ευκαιρίες με τους Αλφαρέλα, Καντεβέρε, επί της ουσίας όμως πλήρωσαν ξανά τη δυσκολία τους στο γκολ.

Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε να διαχειριστεί πολλές απουσίες και επέλεξε τη συνύπαρξη των Κουαμέ, Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης του Άρη στο 4-4-2 των «κίτρινων». Στα επιθετικά άκρα ήταν οι Δώνης, Γκαρέ ενώ το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής συνθέτουν οι Ράτσιτς, Γένσεν.

Στην αμυντική τετράδα, ο Άλβαρο Τεχέρο επέστρεψε στο δεξί άκρο, ο Νοά Φαντιγκά ήταν αριστερά με δίδυμο στους στόπερ τους Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ μπροστά από τον Σωκράτη Διούδη.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο επίσης προχώρησε σε αλλαγές και στην αμυντική τετράδα μπροστά από τον Ξενόπουλο ήταν οι στόπερ Σόουζα, Πέτκοφ και στα άκρα οι Λαρουσί-Κονατέ. Πέρεθ και Αμάνι ήταν οι δύο αμυντικοί χαφ πίσω από Πόμπο και στην επιθετική τριάδα οι ακραίοι Αντονίσε, Νάνελι και στην κορυφή ο 23χρονος Χριστόπουλος.

Κατοχή δίχως φάσεις

Ο Μπενχαμίν Γκαρέ ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης του Άρη στο πρώτο 20λεπτο στη διάρκεια του οποίου οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή της μπάλας αλλά αστοχία στα γεμίσματα, περιορισμένο επίπεδο συνεργασιών και κατ’ επέκταση δεν έφτασαν σε σημείο ουσιαστικής τελικής προσπάθειας. Ακόμη και σε προϋποθέσεις που δημιουργήθηκαν, Ράτσιτς και Κουαμέ, δεν τις αξιοποίησαν για να φτάσουν σε απειλή.

Για την Κηφισιά, ο Σεμπάστιαν Λέτο υποχρεώθηκε να προχωρήσει στην πρώτη του αλλαγή στο 32’ λόγω τραυματισμού του Αντονίσε και με την είσοδο του Μπένι στο γήπεδο μέτρησε δύο-τρεις σωστές επιθετικές αναπτύξεις.

Γκολ-μαγεία από τον Γκαρέ

Μετά από ένα σωρό γεμίσματα και καθώς δεν είδε ουσία, ο κορυφαίος παίκτης του Άρη (Μπενχαμίν Γκαρέ) αποφάσισε να τελειώσει μόνο του μια φάση που δημιούργησε ο ίδιος – έπειτα από κλέψιμο του Τεχέρο. Κράτησε την μπάλα εντός γηπέδου, πέρασε δύο παίκτες της Κηφισιά και με φανταστική εκτέλεση έστειλε την μπάλα στα… πάνω διαζώματα της εστίας του Ξενόπουλου (1-0, 41’). Για μια ακόμη φορά αναδείχθηκε όμως η αδυναμία του στη διατήρηση πλεονεκτήματος που απέκτησε με κόπο.

Η Κηφισιά απάντησε στην πρώτη (ουσιαστική) της τελική προσπάθεια στο παιχνίδι σε μια φάση η οποία ξεκίνησε από ατομική ενέργεια του Αμανί, συνεχίστηκε με τη σέντρα του Λαρουσί και κατέληξε με την εύστοχη προβολή του Χριστόπουλο (1-1, 44’) καθώς ο Σούντμπεργκ «έχασε» τον 23χρονο επιθετικό της Κηφισιάς και οι Φαμπιάνο-Ράτσιτς δεν απέτρεψαν την παράλληλη σέντρα. Στο τέλος του ημιχρόνου, βάσει στατιστικής οι τελικές προσπάθειες ήταν 16 για τις δύο ομάδες (9-7 για τον Άρη) στην επιβεβαίωση της άποψης που θέλει τους αριθμούς να μην λένε την αλήθεια.

Το 20λεπτο τoυ VAR

Ο Άρης είχε την πρώτη στιγμή του δεύτερου μέρους και μάλιστα μετά από 20 δευτερόλεπτα όταν ο Ξενόπουλος σταμάτησε εντυπωσιακά τον Τεχέρο. Στο 51ο λεπτό, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Άρη σε χέρι του Κονατέ εντός περιοχής – έπειτα από κεφαλιά του Καντεβέρε αλλά άλλαξε την απόφασή του έπειτα από παρέμβαση του Τάσου Σιδηρόπουλου από το VAR!

Η Κηφισιά είχε πιο επιθετική λογική στο δεύτερο μέρος και στο 55’ ο Πόμπο είχε εξαιρετική προϋπόθεση αλλά και κακή εκτέλεση από το ύψος της ενώ στο 63’ ο Πορτογάλος βρήκε δίχτυα με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής αλλά το γκολ ακυρώθηκε καθώς προηγήθηκε φάουλ στον Τεχέρο, στο ξεκίνημα της φάσης από τον Μπένι. Καθώς ο Άρης είχε ένα μέτριο 20λεπτο, στο 66’ ο Ξενόπουλος σταμάτησε τον Καντεβέρε στην κεφαλιά που έκανε ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε.