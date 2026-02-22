Μενού

Άρης - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Άρης εναντίον Κηφισιάς σήμερα (22/02) στo «Βικελίδης» για την 22η αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Κηφισιά - Άρης
Στιγμιότυπο από ματς Κηφισιά - Άρης | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Άρης φιλοξενεί την Κηφισιά απόψε (22/02) στo «Βικελίδης» για την 22η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Novasports Prime.

Οι «κίτρινοι» προέρχονται από το ισόπαλο 1-1 με τον Βόλο στον Πανθεσσαλικό και θέλουν μόνο νίκη για να διασφαλίσουν την παρουσία τους στις θέσεις 5-8. Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν υπολογίζει για τον αγώνα τον Λορέν Μορόν λόγω ενοχλήσεων.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τον ΟΦΗ την περασμένη αγωνιστική και ψάχνει βαθμό ή βαθμούς για να ανέβει κι άλλο στον βαθμολογικό πίνακα.

Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)

  1. AEK 49
  2. Ολυμπιακός 47
  3. ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.)
  4. Λεβαδειακός 39
  5. Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.)
  6. Άρης 27
  7. Βόλος 26
  8. ΟΦΗ 25 (20 αγ.)
  9. Ατρόμητος 21
  10. Παναιτωλικός 21
  11. Κηφισιά 20 (20 αγ.)
  12. ΑΕΛ Novibet 20
  13. Αστέρας Τρίπολης 16
  14. Πανσερραϊκός 9

*Εκκρεμούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H 22η αγωνιστική

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

  • Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)
  • Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)

Kυριακή 22 Φεβρουαρίου

  • ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)
  • Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)
  • ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)
  • Αρης – Κηφισιά (7μμ)
  • ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ