Άρης - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Άρης φιλοξενεί την Κηφισιά απόψε (22/02) στo «Βικελίδης» για την 22η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Novasports Prime.

Οι «κίτρινοι» προέρχονται από το ισόπαλο 1-1 με τον Βόλο στον Πανθεσσαλικό και θέλουν μόνο νίκη για να διασφαλίσουν την παρουσία τους στις θέσεις 5-8. Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν υπολογίζει για τον αγώνα τον Λορέν Μορόν λόγω ενοχλήσεων.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τον ΟΦΗ την περασμένη αγωνιστική και ψάχνει βαθμό ή βαθμούς για να ανέβει κι άλλο στον βαθμολογικό πίνακα.

Η βαθμολογία (21η αγωνιστική)

AEK 49 Ολυμπιακός 47 ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.) Λεβαδειακός 39 Παναθηναϊκός 33 (20 αγ.) Άρης 27 Βόλος 26 ΟΦΗ 25 (20 αγ.) Ατρόμητος 21 Παναιτωλικός 21 Κηφισιά 20 (20 αγ.) ΑΕΛ Novibet 20 Αστέρας Τρίπολης 16 Πανσερραϊκός 9

*Εκκρεμούν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H 22η αγωνιστική

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (5μμ)

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (5μμ)

Kυριακή 22 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (4μμ)

Πανσερραϊκός – Βόλος (4μμ)

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (6μμ)

Αρης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (8μμ)