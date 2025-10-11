Μενού

Άρης - Κολοσσός 65-73: Οι Ροδίτες άλωσαν το Αλεξάνδρειο!

Ο Κολοσσός επικράτησε με 73-65 μέσα στο Αλεξάνδρειο του Άρη που έμεινε στο 0/2 στο πρωτάθλημα

Reader symbol
Newsroom
Αρης Κολοσσός
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ / MEGA PRESS
  • Α-
  • Α+

Ο Κολοσσός έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής στη Stoiximan GBL καθώς νίκησε τον Άρη μέσα στο Αλεξάνδρειο με 73-65 και τον υποχρέωσε στη δεύτερη ήττα του σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Παρότι ο Κολοσσός έπαιξε δίχως τους Γκάουντλοκ και Γκούτνγουιν κατάφερε με ένα επιμέρους 15-7 στην τέταρτη περίοδο να πάρει τη μεγάλη νίκη και να φύγει με το ροζ φύλλο αγώνα από τη Θεσσαλονίκη.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 40-38, 58-58, 65-73.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ