Άρης - Κολοσσός 65-73: Οι Ροδίτες άλωσαν το Αλεξάνδρειο!

Ο Κολοσσός έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής στη Stoiximan GBL καθώς νίκησε τον Άρη μέσα στο Αλεξάνδρειο με 73-65 και τον υποχρέωσε στη δεύτερη ήττα του σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
Παρότι ο Κολοσσός έπαιξε δίχως τους Γκάουντλοκ και Γκούτνγουιν κατάφερε με ένα επιμέρους 15-7 στην τέταρτη περίοδο να πάρει τη μεγάλη νίκη και να φύγει με το ροζ φύλλο αγώνα από τη Θεσσαλονίκη.
Τα δεκάλεπτα: 22-20, 40-38, 58-58, 65-73.
