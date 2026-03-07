Άρης - Μαρούσι LIVE για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Συνέχεια στο θετικό σερί θέλει να δώσει ο Άρης που υποδέχεται σήμερα το Μαρούσι για την 20ή αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Άρης - Μαρούσι Live στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Άρης - Μαρούσι LIVE

Ο Άρης μέσα από τέσσερις διαδοχικές νίκες και ένα 7/9 στα τελευταία παιχνίδια του στη Stoiximan GBL έχει αποκτήσει προβάδισμα για την παρουσία του στην πρώτη εξάδα της κανονικής περιόδου, μειώνοντας παράλληλα την απόσταση από την 4η θέση που δίνει πλεονέκτημα έδρας στην πρώτη φάση των playoffs. Το σερί των τεσσάρων νικών της, είναι για την ομάδα της Θεσσαλονίκης το μεγαλύτερο που είχε από την περίοδο 2023-24 όταν είχε και πάλι τέσσερις διαδοχικές επιτυχίες και μάλιστα δύο φορές. Από τη 2η μέχρι την 5η και από τη 15η μέχρι τη 18η αγωνιστική.

Το Μαρούσι, πριν τη διακοπή, έβαλε τέλος στο σερί των τεσσάρων ηττών που μετρούσε, με την πολύτιμη νίκη του επί της Καρδίτσας με την οποία μοιράζεται την τελευταία θέση αλλά έχοντας μειονέκτημα σε αυτήν την ισοβαθμία. Στο ματς της 14ης Φεβρουαρίου τα κατάφερε εκτελώντας με 90,47% στις βολές (19/21), ποσοστό που κατατάσσεται στην πρώτη 10άδα της σχετικής λίστας της σεζόν και έχοντας 17 λάθη στον αντίποδα, ισοφαρίζοντας τη χειρότερη φετινή επίδοση του.

GBL: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

ΑΕΚ - Προμηθέας 102-85

Καρδίτσα - Μύκονος 103-77

Περιστέρι - Πανιώνιος 18:15 (LIVE)

Άρης - Μαρούσι 18:15

Κυριακή 8 Μαρτίου

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 13:00

Ηρακλής - Παναθηναϊκός 16:00