Περιστέρι - Πανιώνιος LIVE για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Κλασικό αθηναϊκό ντέρμπι σήμερα για την 20ή αγωνιστική στη Stoiximan GBL με το Περιστέρι να υποδέχεται τον Πανιώνιο. Περιστέρι - Πανιώνιος Live στις στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Περιστέρι - Πανιώνιος LIVE

Το Περιστέρι προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες επί του Ηρακλή εντός και του Προμηθέα εκτός έδρας. Στο ματς της Πάτρας, ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν σημείωσε το πιο γρήγορο double-double της σεζόν αφού είχε 10 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ σε μόλις 17:10 λεπτά συμμετοχής. Ο φόργουορντ των «κυανοκίτρινων» έφτασε τα τρία και είναι 3ος στη σχετική λίστα πίσω από τον Μπεν Μουρ του ΠΑΟΚ (5) και τον Κένταλ Κόλεμαν του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola (4).

Σε καλό μομέντουμ ήταν και ο Πανιώνιος πριν τη διακοπή, αφού σημείωσε τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια του και ενώ πριν από αυτό το διάστημα το ρεκόρ του ήταν 1-11 με το οποίο έκλεισε τον πρώτο γύρο. Δύο από τις τέσσερις νίκες του ήταν στις έδρες του Προμηθέα Πάτρας και του Αμαρουσίου έχει πια ρεκόρ 2-7, φτάνοντας έτσι ήδη τον απολογισμό εκτός έδρας νικών της περσινής σεζόν (2-9 στην κανονική περίοδο, 0-2 στα playoffs).

GBL: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

ΑΕΚ - Προμηθέας 102-85

Καρδίτσα - Μύκονος 103-77

Περιστέρι - Πανιώνιος 18:15

Άρης - Μαρούσι 18:15 (LIVE)

Κυριακή 8 Μαρτίου

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 13:00

Ηρακλής - Παναθηναϊκός 16:00