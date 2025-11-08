Άρης - Μύκονος LIVE: Για την 6η αγωνιστική στο μπάσκετ

Την επιστροφή στις νίκες αναζητά ο Άρης που στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoixman GBL φιλοξενεί τη νεοφώτιστη Μύκονο. Η αναμέτρηση Άρης - Μύκονος κάνει τζάμπολ στις 16:00 με μετάδοση από το ERTSPORTS 1. Δείτε την εξέλιξη και από το Live Blog του Gazzetta.

Άρης - Μύκονος Live streaming

Άρης - Μύκονος LIVE

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης αναζητά την πρώτη νίκη της στο Nick Galis Hall δεδομένου ότι στα παιχνίδια που έδωσε σε αυτό ηττήθηκε από τον Κολοσσό και τον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι που έγινε για πρώτη φορά μετά την περίοδο 2018-19 όταν και πάλι οι «κίτρινοι» υποχρεώθηκαν σε ήττα στα δύο πρωτα παιχνίδια που έδωσαν ως γηπεδούχοι από τον Παναθηναϊκό (70-84) και τον Ολυμπιακό (64-68). Ήταν μία σεζόν στην οποία έχασαν τα πέντε πρώτα, εντός έδρας παιχνίδια τους και νίκησαν στο έκτο τον Ήφαιστο (65-54). Το 1-4 με το οποίο μπήκαν στη σεζόν οι «κίτρινοι» συνιστά ισοφάριση του δεύτερου χειρότερου ρεκόρ τους αφού βρέθηκαν σε αυτό άλλες τρεις φορές (2011-12, 2019-20, 2021-22) ενώ χειρότερο όλων είναι εκείνο της περιόδου 2001-02 (0-5).

Η ομάδα των Κυκλάδων από την πλευρά της έχει καταφέρει να εκκινήσει την παρθενική σεζόν της στη Stoiximan GBL έχοντας δύο νίκες και δύο ήττες. Προέρχεται μάλιστα από την πρώτη, εντός έδρας, επιτυχία τους στην κατηγορία με την επικράτηση της περασμένης Κυριακής επί του Αμαρουσίου, χάρη στο καλάθι το Ταϊρί Άπλμπι. Θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη για δεύτερη φορά στη σεζόν και ενώ η πρώτη συνδυάστηκε και με την πρώτη νίκη της ιστορίας τους στη Stoiximan GBL, εκείνη επί του Ηρακλή στις 18 Οκτωβρίου με 80-73.