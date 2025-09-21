Μενού

Άρης - Μύκονος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Άρης - Μύκονος και Περιστέρι - Προμηθέας σήμερα.

αρης μπάσκετ
Eurokinissi
Το 6ο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» που διοργανώνει το Περιστέρι ολοκληρώνεται σήμερα με δύο αναμετρήσεις. Στις 16:30 θα παίξουν Άρης - Μύκονος ενώ στις 19:15 είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι Περιστέρι - Προμηθέας. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

 

