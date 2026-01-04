Άρης - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο Αλεξάνδρειο απέναντι στον Άρη δοκιμάζεται ο πρωτοπόρος και αήττητος Ολυμπιακός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Άρης - Ολυμπιακός αρχίζει στις 13:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Διαβάστε ακόμη: Στην 4η θέση η ΑΕΚ, άνετα ο Ηρακλής, ήττα για τον ΠΑΟΚ στη Μύκονο

Ο Άρης προέρχεται από την ήττα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ με την οποία μπήκε τέλος στο σερί των τριών νικών του. Σε αυτό το παιχνίδι είχε 11/11 βολές και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση της ιστορίας του στη Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το «ρεπό» και με νίκη επί του Άρη θα ολοκληρώσει αήττητος τον πρώτο γύρο. Είναι κάτι που έκανε συνολικά πέντε φορές στην ιστορία του στη Stoiximan GBL.

Στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93) οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 77 και οι «κιτρινόμαυροι» 15 νίκες, με τον Ολυμπιακό να έχει σημαντικό προβάδισμα και στα παιχνίδια της Θεσσαλονίκης (11-33). Ο Ολυμπιακός μετράει 11 σερί, εκτός έδρας νίκες αφού η τελευταία φορά που επικράτησε ο Άρης Betsson ήταν στον 3ο προημιτελικό των playoffs του 2015 (84-74). Για να βρούμε την τελευταία, εντός έδρας νίκη, κανονικής περιόδου για τους «κιτρινόμαυρους» θα πρέπει να γυρίσουμε στις 28 Μαρτίου 2007 (70-59).

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Μύκονος - ΠΑΟΚ 101-94 (παρ.)

Προμηθέας - ΑΕΚ 86-94

Ηρακλής - Περιστέρι 73-59

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Κολοσσός - Μαρούσι 13:00

Άρης - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 16:00

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 11-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 8-4

5. Προμηθέας 6-6

6. Ηρακλής 6-6

7. Μύκονος 6-6

8. Άρης 5-6

---------------------------

9. Περιστέρι 5-7

10. Καρδίτσα 4-7

11. Μαρούσι 2-9

12. Κολοσσός 2-9

---------------------------

13. Πανιώνιος 1-11



