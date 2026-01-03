Στην 4η θέση η ΑΕΚ, άνετα ο Ηρακλής, ήττα για τον ΠΑΟΚ στη Μύκονο

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL καθώς πέρασε νικηφόρα από την Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα, στο φινάλε του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος.

Η Ένωση επιβλήθηκε με 94-86 (Μπάρτλεϊ 22, Γκρέι 18 - Γκρέι 18, Κόουλμαν 12) και εξασφάλισε την τέταρτη θέση κατι που της δίνει την απευθείας πρόκριση στο Final-8 του Κυπέλλου. Αντίθετα η ομάδα της Πάτρας θα κληθεί να παίξει στα play in, με πλεονέκτημα έδρας, για μία θέση στα προημιτελικά.

Στη Μύκονο, η τοπική ομάδα έκανε μία ακόμη μεγάλη νίκη. Οι νεοφώτιστοι επικράτησαν του ΠΑΟΚ στην παράταση με 101-94 (Ρέι 30, Άπλεμπι 19 - Ταϊρί 23, Άλεν 23) και υα μπουν κι αυτοί στο play in του κυπέλλου με πλεονέκτημα έδρας. Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ που γνώρισε την τρίτη του ήττα φέτος στο πρωτάθλημα έχει προκριθεί ήδη στο Final-8.

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη, ο Ηρακλής συνέχισε τις υψηλές πτήσεις καθώς επικράτησε και του Περιστερίου με 73-59 (Ράιτ Φόρμαν 18, Φάντεμπεργκ, Γουάιρ, Σμιθ 14 - Καρντένας 16, Βαν Τούμπεργκεν 11) και επίσης θα έχει πλεονέκτημα έδρας στα play in. Αντίθετα το Περιστέρι που γνώρισε την τέταρτη σερί ήττα του θα παλέψει με μειονέκτημα έδρας για μία θέση στην τελική φάση του Κυπέλλου.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Μύκονος - ΠΑΟΚ 101-94 (παρ.)

Προμηθέας - ΑΕΚ 86-94

Ηρακλής - Περιστέρι 73-59

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Κολοσσός - Μαρούσι 13:00

Άρης - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 16:00

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 11-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 8-4

5. Προμηθέας 6-6

6. Ηρακλής 6-6

7. Μύκονος 6-6

8. Άρης 5-6

---------------------------

9. Περιστέρι 5-7

10. Καρδίτσα 4-7

11. Μαρούσι 2-9

12. Κολοσσός 2-9

---------------------------

13. Πανιώνιος 1-11