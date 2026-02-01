Άρης - Παναθηναϊκός: Χαμός με Αταμάν στο Αλεξάνδρειο - Αποβλήθηκε μαζί με τον Χολμς

Χωρίς τον Εργκίν Αταμάν θα τελειώσει το παιχνίδι στο Αλεξάνδρειο ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Τούρκος προπονητής αποβλήθηκε στο 36' της αναμέτρησης έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες. Για τον ίδιο λόγο αποβλήθηκε και ο Ρισόν Χολμς που επίσης διαμαρτυρήθηκε για φάουλ που δεν του δόθηκε.

Άρης - Παναθηναϊκός LIVE από το Αλεξάνδρειο για το μπάσκετ

Ο τεχνικός των «πρασίνων» μπήκε μέσα στο γήπεδο για να διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή καθώς στην προηγούμενη φάση, δεν δόθηκε -κατά την εκτίμησή του- φάουλ του Νουά στον Χολμς. Για τον ίδιο λόγο ήταν πολύ εκνευρισμένος και Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού, που επίσης αποβλήθηκε από τους 3 διαιτητές.