Άρης - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Άρης - Παναθηναϊκός σήμερα για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ταμπόρδα Παναθηναϊκός
Βινθέντε Ταμπόρδα | In Time / Δημοσθένης Καμσής
Ντέρμπι με... θέα την 4άδα, στο «Βικελίδης» εκεί που ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 7η αγωνιστική της Super League. Ο αγώνας Άρης - Παναθηναϊκός κάνει σέντρα στις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Οι «κιτρινόμαυροι» ισοβαθμούν στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον Λεβαδειακό έχοντας 3 νίκες και 1 ισοπαλία στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Αντίθετα, οι «πράσινοι» που δεν έχουν κάνει καλή εκκίνηση έχουν 8 βαθμούς με 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα σε έξι ματς.

 

