Άρης - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο Αλεξάνδρειο φιλοξενείται το ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL, εκεί που Άρης θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση Άρης - Παναθηναϊκός κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο Άρης προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες αφού μετά τον Ηρακλή εντός έδρας, επιβλήθηκε του Προμηθέα Πάτρας εκτός έδρας το περασμένο Σάββατο. Έτσι έχει πέντε νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια του και πήρε προβάδισμα για την εξάδα. Ως γηπεδούχος έχει ρεκόρ 4-3, έχοντας μάλιστα χαμηλότερη επιθετική παραγωγικότητα από εκείνη που έχει ως φιλοξενούμενος (79,28 έναντι 86,85).

Ο Παναθηναϊκός μετράει πλέον 13 διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος. Τρεις από αυτές ήρθαν μέσα από ανατροπή διψήφιου μειονεκτήματος με τελευταία αυτή της προηγούμενης αγωνιστικής αφού βρέθηκε στο -13 απέναντι το Μαρούσι. Αυτό είχε συμβεί και στα παιχνίδια με τον Άρη εντός (-12) και τη Μύκονο εκτός (-10).

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

Σάββατο 31/1

Ηρακλής - Καρδίτσα 93-73

Ολυμπιακός - Περιστέρι 94-71

ΑΕΚ - Κολοσσός 96-83

Κυριακή 1/2

Μαρούσι - Πανιώνιος 13:00

Άρης - Παναθηναϊκός 16:00

Τετάρτη 25/3

ΠΑΟΚ - Μύκονος 18:00