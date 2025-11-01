Άρης - ΠΑΟΚ 73-78: Θρίαμβος του «Δικεφάλου» στο Αλεξάνδρειο

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης καθώς επικράτησε με 78-73 του Άρη μέσα στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο.
Ο Κέι Τζέι Τζάκσον πέτυχε 24 πόντους στο Nick Galis Hall, με 6/10 δίποντα, 4/8 τρίποντα και «εκτέλεσε» τον Άρη, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Κάκιστος ο Άρης με 4/22 τρίποντα και μόλις 11 ασίστ για 11 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 13-14, 33-41, 56-60, 73-78.
