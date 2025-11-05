Άρης - Σλασκ Βρότσλαβ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης φιλοξενεί στο Αλεξάνδρειο τη Σλασκ Βρότσλαβ απόψε (05/11) για την 6η αγωνιστική του Eurocup με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.
Οι «κίτρινοι» προέρχονται από βαριά ήττα στο Βελιγράδι από την Χάποελ Ιερουσαλήμ αλλά και από την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς να βρίσκεται στην αναζήτηση και ενός γκαρντ.
Ο Άρης έχει ρεκόρ 2-3 όπως και η Σλασκ, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη νίκη για να κρατήσουν ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισής τους στην επόμενη φάση του Eurocup.
- Δημοσκόπηση Alpha: Πόσοι εμπιστεύονται τον Αλέξη Τσίπρα - Η γνώμη των πολιτών για την κυβέρνηση
- Βορίζια: Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια που καταζητούνται
- «Έχετε ξαναέρθει στην Ελλάδα; Ναι έχω πάει Μύκονο»: H Κίμπερλι Γκιλφόιλ και εγώ στο Προεδρικό Μέγαρο
- Συγκλονίζει η σύζυγος του Φανούρη στα Βορίζια: «Τον βρήκα τελειωμένο και φώναζα βοήθεια - Τον διαλύσανε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.