Άρης - Σλασκ Βρότσλαβ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Άρης φιλοξενεί στο Αλεξάνδρειο τη Σλασκ Βρότσλαβ απόψε (05/11) για την 6η αγωνιστική του Eurocup με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Οι «κίτρινοι» προέρχονται από βαριά ήττα στο Βελιγράδι από την Χάποελ Ιερουσαλήμ αλλά και από την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς να βρίσκεται στην αναζήτηση και ενός γκαρντ.

Ο Άρης έχει ρεκόρ 2-3 όπως και η Σλασκ, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη νίκη για να κρατήσουν ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισής τους στην επόμενη φάση του Eurocup.